A presidente da federação norueguesa choca Infantino e lembra Blatter de um episódio vergonhoso

Lise Klaveness, presidente da Federação Norueguesa, lançou um ataque duro contra a Federação Internacional de Futebol e seu presidente suíço, Gianni Infantino.

O jornal As publicou as declarações de Klaveness durante uma coletiva de imprensa, na qual ela afirmou: "Infantino deve renunciar agora. Não há como voltar atrás. Exigimos que ele deixe o cargo".

E prosseguiu: "Não dou importância à mensagem que foi enviada após a reunião de Rabat, e compreendo perfeitamente que ele esteja sofrendo pressões, junto com outros, para recuar e pedir desculpas, mas acredito que ela foi essencialmente um ponto de partida para lançar um contra-ataque".

E acrescentou: "Chegamos a uma situação que exige a adoção de medidas excepcionais para provocar uma mudança duradoura. Não tínhamos medidas desse tipo antes, e não as temos agora. Não há como voltar atrás para Infantino".

Quando também foi questionada sobre Joseph Blatter, ex-presidente da Fifa, e sobre suas declarações nas quais sugeriu o nome dela como possível substituta, ela foi igualmente incisiva.

Ela explicou: "Não estou no X, mas vi o que ele disse. Vou tirar uma captura de tela e enviá-la a ele. Blatter era presidente quando eu era jogadora. Lembro que ele queria que jogássemos com shorts mais curtos do que os que usávamos, mas não tenho mais nada a dizer sobre esse assunto".