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EnglandGetty Images

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A preocupação aumenta... Três jogadores da Inglaterra faltam aos treinos antes do confronto contra a Noruega

Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Copa do Mundo
D. Rice
M. Guehi
R. James
Noruega
England
EUA

Um jogo muito aguardado nas quartas de final

Aumenta a preocupação no elenco da seleção da Inglaterra, que se prepara para um confronto de alto nível contra a Noruega, valendo uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo.

De acordo com o jornal “The Sun”, três dos principais jogadores da Inglaterra não participaram dos treinos antes do confronto contra a Noruega, nas quartas de final da Copa do Mundo, marcado para o próximo sábado.

Declan Rice, Mark Joyhi e Reece James não participaram da sessão de treino, tendo treinado individualmente.

Rice sofre de um problema nos tendões da coxa, mas ainda deve jogar contra a Noruega em Miami; o zagueiro Joe Hui também sofre de fadiga muscular, mas parece que também entrará em campo.

Já o lateral-direito James, que ficou de fora dos últimos três jogos devido a um problema nos tendões do joelho, está em uma corrida contra o tempo para recuperar a forma.

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Inglaterra
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Com a suspensão de Jarell Quansah após a expulsão na partida em que sua equipe venceu o México por 3 a 2, parece que Jed Spence será titular na lateral-direita.

Jordan Henderson voltou ao hotel da seleção após passar por uma cirurgia no braço no México, mas não participou dos treinos; no entanto, permanecerá com a equipe durante todo o torneio.

O técnico Thomas Tuchel faz questão de que ele permaneça com a equipe, pois representa uma influência positiva.

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