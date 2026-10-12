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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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"A Premier League se tornou uma piada?": o caso do Manchester City ofusca os três gols em Anfield

Liverpool x Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
England

O futebol passou para o segundo plano

O Manchester City não desfrutou por muito tempo de sua grande vitória sobre o Liverpool (3 a 0) no estádio "Anfield", depois que o caso das irregularidades financeiras imputadas ao clube se sobrepôs à repercussão do triunfo, em meio ao aumento das críticas na imprensa inglesa sobre o valor de seus resultados antes da divulgação da decisão final no processo.

O jornal francês "L'Équipe" destacou a mudança na forma como a mídia inglesa lida com as vitórias da equipe do técnico Pep Guardiola, apontando que o triunfo sobre o Liverpool, na era dos grandes confrontos entre Guardiola e Jürgen Klopp, teria ocupado as manchetes esportivas, mas as acusações financeiras passaram a lançar sua sombra sobre as conquistas dentro de campo.

O caso remonta a 114 supostas irregularidades financeiras em relação aos regulamentos da Premier League, referentes ao período entre 2009 e 2018, acusações que o Manchester City nega, enquanto a espera pela decisão final continua a gerar polêmica sobre o futuro do clube e seus resultados.

O jornal "The Guardian" afirmou que o futebol passou para o segundo plano, questionando o valor real das vitórias do Manchester City diante da possibilidade de punições, e se seus resultados atuais continuarão a ter importância quando a decisão for divulgada, considerando que a incerteza que envolve o caso persegue tudo o que a equipe conquista.

Por sua vez, o jornal "The Independent" descreveu a situação como "insuportável", apontando que falar sobre as consequências do caso é diferente da sensação de futilidade ao acompanhar uma partida cujo valor final pode ser afetado pelo que resultará dos procedimentos jurídicos.

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Já o jornal "The Telegraph" descreveu o cenário como uma "farsa", ressaltando a dificuldade de ignorar as celebrações do clube diante do clima excepcional que envolve o caso.

A polêmica se estendeu aos programas esportivos, já que a "BBC Radio" dedicou um debate à pergunta sobre se a Premier League teria se transformado em uma "farsa", enquanto Gary Neville, ex-estrela do Manchester United e comentarista da "Sky Sports", adotou uma posição mais contundente.

Neville disse, após a vitória do Manchester City sobre o Liverpool, que ficaria satisfeito se fosse dispensado de comentar as partidas da equipe nos próximos meses, até que saia a decisão no processo.

Apesar da polêmica crescente, o Manchester City segue na disputa pela liderança da Premier League, com três pontos de vantagem sobre o Arsenal, e se prepara para enfrentar o Paris Saint-Germain na quarta-feira, na Liga dos Campeões, em um novo teste no qual espera manter seus resultados positivos, longe das pressões cada vez maiores fora de campo.

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