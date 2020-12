A Premier League pode ser suspensa pelo excesso de casos de Covid-19?

Apesar do aumento no número de casos do novo coronavírus na Inglaterra e de algumas reclamações, o Campeonato Inglês continua, por enquanto

Apesar do grande aumento no número de casos do novo coronavírus na , a Premier League insistiu que não está considerando interromper a temporada neste momento, mesmo com as partidas que foram adiadas nos útlimos dias.

Na última semana de 2020, dois jogos do Campeonato Inglês foram adiados. O primeiro deles foi Manchester City x Everton, na segunda-feira (28), depois que a equipe de Pep Guardiola registrou um surto da Covid-19 entre jogadores e funcionários. Depois, na quarta, a história se repetiu com o , fazendo com que o duelo contra o também ficasse para o ano que vem. Além destes, o confronto entre e também já havia sido adiado no início do mês, pelo mesmo motivo.

Após o adiamento da partida desta quarta (30), a Premier League divulgou um comunicado afirmando que os responsáveis pela liga têm "plena confiança" de que a temporada continuará, mesmo em meio ao surto de coronavírus.

A declaração veio depois de vários treinadores, incluindo Sam Allardyce, do West Bromwich, e Nuno Espírito Santo, do , pedirem uma potencial pausa na temporada devido ao aumento de casos.

José Mourinho, por sua vez, reclamou da incerteza que sua equipe enfrentou com os resultados dos testes positivos do Fulham. Mesmo assim, a Premier League afirmou que a temporada continuará conforme o planejado, com a liga seguindo os protocolos do governo.

Foto: Getty Images

"A Premier League não discutiu a pausa da temporada e não tem planos de fazê-lo. A Liga continua a ter confiança em seus protocolos para a Covid-19 para permitir que os jogos sejam disputados conforme programado, e esses protocolos continuam a ter o total apoio do Governo", dizia um trecho do comunicado oficial emitido na quarta-feira.

Mesmo sem paralisar o futebol neste momento, os torcedores foram novamente proibidos de frequentar os estádios, depois que a cidade de foi colocada na Zona 3 para as restrições contra o novo coronavírus. Enquanto isso, após o término da 17ª rodada da Premier League, que começa nesta sexta-feira (01), a e a serão retomadas.