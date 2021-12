A Premier League está sem graça? Não é culpa do City, falta 'gana' a Liverpool e Chelsea

Todo mundo quer uma corrida pelo título da Premier League bem disputada, mas não culpe o Manchester City se isso não acontecer.

Os fãs de futebol, de todo o mundo, estão entusiasmados com a perspectiva do time de Pep Guardiola ser desafiado pelo título inglês por Chelsea e Liverpool nesta temporada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No entanto, poucos dias antes do fim do ano, há um sentimento crescente se instalando, já que parece que o City está em um patamar próprio.

A vitória por 1 a 0 sobre o Brentford significa 10 vitórias consecutivas na Premier League para o atual campeão, que agora está em uma posição perfeita para conquistar o quarto título em cinco temporadas.

Na verdade, o City está com oito pontos de vantagem na liderança da tabela, depois que Liverpool e Chelsea surpreendentemente perderam pontos no espaço de 24 horas.

Os Reds têm um jogo a menos, mas a derrota por 1 a 0 para o Leicester, juntamente com o empate de 1 a 1 do Chelsea em casa contra o Brighton na noite seguinte, tornaram o confronto do próximo domingo (2), entre os dois times em Stamford Bridge, imperdível para Thomas Tuchel e Jurgen Klopp.

O lado que perder provavelmente estará fora da disputa. Pep Guardiola não concorda, é claro, e nem seus jogadores. Ainda faltam 18 jogos da temporada para o City, incluindo jogos com o Chelsea e Liverpool.

"Obrigado pelas belas palavras porque vencemos, mas não vou acreditar se diz que já está feito", disse Guardiola sobre a corrida pelo título.

"O Chelsea e o Liverpool são mais do que excepcionais. Um deles é o campeão da Europa e o Liverpool tem sido nosso grande rival nos últimos anos."

"Ainda faltam 54 pontos para jogar e, a cada jogo, estamos apenas pensando no próximo jogo que temos."

Para o próximo jogo contra o Arsenal, há uma incerteza defensiva suficiente em suas duas últimas partidas para sugerir que o City está vulnerável, mesmo que seus resultados sugiram o contrário.

No domingo, eles de alguma forma sofreram três gols em 10 minutos em casa para um time improvisado do Leicester antes de finalmente selar a vitória por 6 a 3.

E um time de Brentford afetado por lesões e o casos de Covid-19 no futebol inglês ainda conseguiu causar muitos problemas ao City.

Mas nem o Liverpool, nem o Chelsea, foram capazes de igualar a notável consistência do atual detentor do título, o que os torna uma equipe incrivelmente intimidante, como até Klopp citou.

O Brentford mostrou a paixão e a energia necessária para proporcionar uma noite difícil, e foi revelador que o City estava feliz por levar a bola para os cantos e correr atrás do relógio nos minutos finais para garantir uma vitória inegável.

Mas, na maioria das vezes, os visitantes ainda exerceram o controle que queriam e, se não fosse por um impedimento apertado sobre Aymeric Laporte nos momentos finais, que o VAR analisou, o placar teria sido mais confortável.

Enquanto o Chelsea não viu a cor da bola contra o Brighton, Fernandinho, Bernardo Silva e Kevin De Bruyne dominaram a criatividade no meio-campo contra o Brentford, com 76% da posse de bola.

É certo que o City não criou muitas chances claras depois da finalização perfeita de Phil Foden no começo do primeiro tempo - embora o craque da Inglaterra tivesse outro gol anulado, enquanto De Bruyne acertava a trave.

No entanto, um gol foi suficiente para a vitória. O Brentford havia ameaçado em uma animada pressão logo aos 15 primeiros minutos e pensou que estava à frente, quando o voleio de Yoane Wissa contorceu Ederson apenas para João Cancelo limpar a área.

Menos de três minutos depois, porém, o City estava na frente e é essa "crueldade" que o diferencia dos rivais pelo título.

O City foi simples na sua execução, com Cancelo passando para De Bruyne disparar um cruzamento para Phil Foden concluir.

Era fácil prever o que aconteceria, mas quase impossível de parar. E, agora, há uma sensação semelhante de inevitabilidade sobre a corrida pelo título.

Enquanto Liverpool e Chelsea dominaram e não conseguiram vencer Leicester e Everton, respectivamente, nas últimas semanas, Guardiola voltou a transformar seu time em uma máquina de conquistar vitórias.

A responsabilidade agora recai sobre os rivais, começando em Stamford Bridge no próximo domingo. Caso contrário, o City pode acabar ganhando esta corrida mais cedo que o planejado.