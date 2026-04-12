A possível desistência do Irã da Copa do Mundo poderia, segundo relatos, abrir caminho para a Itália

Os sonhos da Itália de disputar a Copa do Mundo podem ser reavivados em meio a relatos de que o Irã poderia desistir do torneio devido à situação política e à guerra com os Estados Unidos, com notícias sugerindo que um minitorneio poderia ser organizado entre vários países que não se classificaram para a competição.

Embora os sonhos da Itália de retornar ao cenário mundial tenham desmoronado após a derrota para a Bósnia e Herzegovina nos pênaltis na final da repescagem europeia, a Azzurra pode ter uma última chance de mudar seu destino.

A posição da seleção iraniana sobre a participação no torneio a ser realizado no próximo verão permanece incerta em meio à guerra que o Irã está travando, apesar das garantias do presidente da FIFA, Gianni Infantino, de que a seleção asiática participará do Grupo G ao lado do Egito, da Bélgica e da Nova Zelândia.

Até o momento, o Irã está programado para iniciar sua campanha em 16 de junho contra a Nova Zelândia, antes de enfrentar a Bélgica na Califórnia e, em seguida, o Egito no Lumen Field, em Seattle.

Uma repescagem continental pela primeira vez

O Irã pode ser forçado a desistir da Copa do Mundo, especialmente depois que a FIFA decidiu não transferir as partidas da seleção para fora dos Estados Unidos, o que colocaria a entidade mundial em uma posição delicada poucas semanas antes do início do torneio.

No entanto, uma reportagem do The Athletic sugere que uma repescagem continental excepcional, caso o Irã desista, pode estar nos planos.

Essa repescagem incluiria duas seleções da Ásia e duas da Europa, dentre as equipes que não se classificaram para o torneio.

Graças ao seu ranking mundial, a Itália parece ser uma candidata quase certa a ocupar uma das duas vagas europeias nessa possível repescagem, caso a desistência do Irã seja oficialmente confirmada.

A Itália perdeu para a Bósnia e Herzegovina e não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, após as edições de 2018 e 2022 — um desastre que levou à saída de Gennaro Gattuso da comissão técnica e também resultou na demissão do presidente da federação italiana.

A seleção dos Emirados Árabes Unidos também poderia ser candidata a participar da repescagem excepcional, já que foi eliminada pelo Iraque, que se classificou para a repescagem intercontinental e avançou por meio dela para a fase final.

Enquanto isso, a Fifa enfatizou que espera que o torneio se desenrole de acordo com o calendário de jogos quando questionada sobre o assunto.