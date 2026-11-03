"Acho que estamos em uma fase em que ele está jogando um pouco menos como centroavante. Gostaria que ele voltasse a aparecer um pouco mais na área", criticou Hummels, como comentarista da Prime Video, antes do jogo do Bayern de Munique contra o Atlético de Madrid, fora de casa, pela Champions League, na noite de terça-feira.

O que o ex-jogador da seleção alemã quis dizer: Kane tem recuado com frequência especial nesta temporada para ajudar a construir as jogadas de sua equipe a partir da posição de camisa 10 ou até de mais atrás. "Ele não teve muitas chances de marcar porque não está atuando exatamente na ponta do ataque. Talvez seja porque anda circulando muito pelo meio-campo", explicou Hummels.

Em termos de gols, Kane não tem conseguido repetir sua incrível média da temporada passada. Se em 2025/26 marcou 61 gols em 51 jogos oficiais, o atacante soma até agora "apenas" dez gols em 14 partidas em 2026/27. Por outro lado, Kane já deu oito assistências nesta temporada, enquanto em toda a campanha anterior havia participado como garçom em apenas sete gols.

Por que Mats Hummels não gosta da forma como Harry Kane está jogando?

Hummels, porém, também elogia o jogo de Kane, como tantos outros. "Ele faz isso muito bem, como quase ninguém", afirmou o ex-zagueiro, de 37 anos, antes de reforçar: "Como fã de um centroavante com a qualidade e a capacidade de finalização dele, gostaria de vê-lo mais vezes na área. E talvez isso se deva ao fato de ele não ter demonstrado tanta confiança na hora de finalizar."

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Kane, que trocou o Tottenham Hotspur pelo Bayern de Munique em 2023, acaba de receber a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo por sua extraordinária temporada passada. Nos quase três anos e meio que passou até agora no FCB, ele já marcou 156 gols em 161 jogos.

Hummels compara a forma de jogar de Kane à de Kroos

No intervalo da partida contra o Atlético de Madrid, Hummels desenvolveu sua crítica a Kane. "Ele gosta de circular pelo lado esquerdo do meio, é basicamente o recuo do camisa 9. De certa forma, ele assume o papel de Toni Kroos entre os centroavantes", disse o ex-zagueiro do Bayern de Munique sobre a atuação do jogador de 33 anos nos primeiros 45 minutos. "Só um pouquinho mais na área" é o que gostaria de ver de Kane, "assim ele teria mais algumas chances no jogo. E eu também voltaria a ficar satisfeito, o que certamente deve ser muito importante para ele", afirmou Hummels, rindo.

Ele também apontou efeitos negativos do recuo de Kane para seus companheiros. "Lennart Karl muitas vezes tem dois ou três jogadores em cima dele porque os zagueiros do Atlético conseguem avançar para marcar de forma agressiva, já que Harry Kane frequentemente não está na área nas jogadas de cruzamento", explicou. Ainda assim, Hummels ressaltou: "É só uma pequena crítica, porque ele é realmente um atacante de classe mundial."