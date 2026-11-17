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A busca por um ponta de destaque continua sendo prioridade para Mikel Arteta, e o Arsenal pode dar uma reviravolta em seu interesse por Vinicius Junior. Apesar de o brasileiro ter renovado recentemente seu compromisso com o Real Madrid, o clube do norte de Londres não descartou por completo a possibilidade de uma negociação futura.

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Arsenal não descarta nova tentativa no futuro

Getty Images

A diretoria do Arsenal esteve bastante ativa na última janela de verão em busca de reforços para o ataque e identificou o principal jogador do Real Madrid como seu alvo prioritário. Embora a negociação não tenha se concretizado na época, deixando uma lacuna nas pontas do elenco, o interesse do clube pelo jogador não diminuiu.

O jornalista David Ornstein sugeriu no podcast The Athletic FC que, embora uma saída do Bernabéu no inverno esteja descartada, conversas importantes podem ocorrer se a situação atual na Espanha mudar até o fim da temporada.

Cresce a percepção de que a porta não está totalmente fechada para uma possível transferência, desde que os fatores financeiros e táticos se alinhem. O interesse de longa data do Arsenal sugere que o clube está disposto a ter paciência e acompanhar como evolui o papel do jogador sob o comando de Jose Mourinho.

Contrato recente dificulta negociação no curto prazo

O principal obstáculo para uma tentativa imediata é o fato de o ponta ter assinado recentemente um novo contrato na capital espanhola. A renovação pôs fim às esperanças do Arsenal de contratá-lo no meio da temporada, já que o Real Madrid não pretende autorizar a saída de seu principal jogador em plena disputa por títulos.

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Ornstein observou, durante uma recente sessão de perguntas e respostas, que atualmente não há indícios de uma saída no curto prazo. Com isso, o Arsenal passou a ver o verão como o único período realista para uma negociação. "Não vejo isso acontecendo no inverno, de forma alguma, porque Vinicius Jr acabou de assinar um novo contrato, o que obviamente encerrou a tentativa do Arsenal", explicou Ornstein ao comentar o cenário atual.

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Essa posição reflete a realidade do mercado, em que jogadores de alto nível raramente são negociados na janela de janeiro, a menos que haja um atrito significativo entre atleta e clube. Por enquanto, o Arsenal precisa se concentrar na atual disputa pelo título com os recursos de que dispõe, mesmo que o brasileiro continue fazendo parte de seus planos de longo prazo.

Questões financeiras e táticas para 2027

De olho no verão de 2027, o Arsenal terá de ponderar os custos elevados diante de suas necessidades táticas. Como não conseguiu contratar recentemente um ponta de alto nível, essa necessidade persiste, e o clube pode decidir que retomar a busca por seu principal alvo é o caminho mais lógico.

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No entanto, o cenário da Premier League e do futebol europeu pode mudar rapidamente, e o Arsenal precisa levar em conta o que aconteceu desde o início de sua primeira tentativa. "Neste momento, eu diria que não sei de nada sobre o Arsenal voltar a tentar contratar Vinicius Jr. Mas, como essa posição ainda é uma que o clube busca reforçar, as pessoas podem incluir o nome dele entre as possibilidades", acrescentou Ornstein, ressaltando o caráter especulativo de uma possível negociação desse porte.