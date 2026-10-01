A porta do retorno está aberta! Federação Portuguesa nega aposentadoria de Cristiano

A Federação Portuguesa de Futebol encerrou a polêmica em torno do futuro de seu capitão histórico Cristiano Ronaldo, negando categoricamente todas as notícias que circularam sobre sua aposentadoria do futebol internacional ou sua suspensão por 6 meses após sua recente saída da concentração.

As últimas horas haviam testemunhado um clima de contradição após a grande tensão na relação entre Ronaldo, a Federação Portuguesa e o treinador Jorge Jesus, que terminou com a saída definitiva do astro português da concentração e sua recusa em permanecer, o que abriu as portas para especulações sobre uma iminente aposentadoria internacional e uma longa punição disciplinar.

Ricardo Quaresma, porta-voz oficial da Federação Portuguesa de Futebol, afirmou, em declarações ao jornal saudita "Al Maidan", que tudo o que foi divulgado sobre a aposentadoria de Ronaldo não é absolutamente verdadeiro.

Quaresma garantiu: "Cristiano Ronaldo não nos comunicou qualquer ideia de aposentadoria do futebol, e o que foi divulgado a esse respeito não é verdadeiro, podendo ele se reintegrar normalmente a qualquer momento".

Sobre as notícias que falaram em suspender Ronaldo por 6 meses da participação com Portugal por conta de sua saída, o porta-voz oficial negou isso completamente, esclarecendo: "Caso seja convocado por Jorge Jesus, ele terá o direito de integrar a lista da seleção normalmente no próximo período".

Com essa declaração, a Federação Portuguesa põe fim aos rumores de punição e deixa a bola no campo do treinador Jesus e do astro Cristiano Ronaldo para encerrar a crise e reorganizar as cartas antes dos próximos compromissos.







