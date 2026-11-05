“A porta certamente não está fechada!”: Jurgen Klopp revela por que preteriu Nick Woltemade em favor de Niclas Fullkrug

Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, explicou por que voltou a convocar Niclas Fullkrug, artilheiro da Bundesliga, e deixou de fora Nick Woltemade, emprestado pela Juventus. Klopp destacou a eficiência de Fullkrug diante do gol e assegurou a Woltemade que sua trajetória na seleção continua no caminho certo.

Publicidade

Klopp toma decisão importante para o ataque da Alemanha

O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, explicou suas escolhas após reduzir o elenco a 24 jogadores para os próximos jogos da Liga das Nações da UEFA contra Sérvia e Holanda. O atacante do Werder Bremen Niclas Fullkrug retorna à seleção, enquanto Nick Woltemade fica de fora.

Fullkrug volta a ser convocado após marcar nove gols em oito jogos desde que chegou por empréstimo do West Ham United, desempenho que o colocou na liderança da artilharia da Bundesliga.

O meio-campista do Borussia Monchengladbach Wael Mohya também recebeu sua primeira convocação para a seleção principal, mas o principal debate girou em torno das prioridades de Klopp para o ataque.

Boa fase e experiência de Fullkrug facilitaram a escolha

Em entrevista à DFB.TV, Klopp revelou que os gols espetaculares de Fullkrug e sua liderança tornaram a convocação uma escolha simples. “Estar em boa fase e marcar gols nunca é ruim. Fulle teve um bom desempenho durante todo esse período e marcou vários gols, quase todos espetaculares”, afirmou Klopp.

Publicidade Publicidade

“O Werder Bremen tem uma influência incrível dele no jogo, não apenas pelos gols, mas também pela maneira como ele atua.”

Tópicos relacionados

“A experiência que ele traz ajuda muito. Nesse aspecto, a convocação foi relativamente fácil. Foi um prazer tomar a decisão e um prazer comunicá-la a ele”, acrescentou o técnico.

Porta segue aberta para Woltemade, emprestado à Juventus

Ao comentar a ausência de Woltemade, Klopp insistiu que o atacante, atualmente emprestado pelo Newcastle United à Juventus, continua em seus planos de longo prazo, apesar de não ter mostrado tanta precisão nas finalizações recentemente. “Pelo amor de Deus, seríamos loucos se fechássemos as portas. Todos eles são grandes jogadores. Estamos tomando decisões no mais alto nível”, explicou Klopp.

Publicidade

“É claro que também conversamos com Nick. E Nick, para ser sincero, está passando por uma fase bastante boa na Juventus. Muitas coisas estão voltando. Ele não teve uma vida fácil depois da transferência para o Newcastle. É um tipo diferente de futebol.”

“Nick está no caminho certo e também estamos conversando com ele. No momento, falta um pouco de ameaça real de gol. Mas a construção das jogadas, a continuidade do jogo e assim por diante estão presentes. Por isso, nenhuma porta está fechada para ele”, observou o técnico.

Publicidade

Capacidade de marcar gols definiu as escolhas finais para o elenco

Klopp ressaltou que a precisão nas finalizações foi o fator decisivo na escolha dos atacantes para esta convocação. “Quando precisamos tomar decisões como essas, às vezes a capacidade de oferecer perigo diante do gol simplesmente supera todo o resto. Foi por isso que escolhemos os jogadores que estão no elenco agora”, concluiu Klopp.

O elenco se reunirá na sede da adidas, em Herzogenaurach, na segunda-feira, antes de viajar a Belgrado para enfrentar a Sérvia na sexta-feira, 13 de novembro.

Publicidade

Depois, a Alemanha voltará para casa para receber a Holanda, líder do grupo, no Olympiastadion, em Berlim, na segunda-feira, 16 de novembro, buscando aumentar os quatro pontos que soma atualmente no grupo.