Em um início que ninguém esperava, o veterano Quique Sánchez Flores roubou os holofotes dos gigantes da beira de campo na Espanha e conquistou o prêmio de melhor treinador de LaLiga no mês de agosto, apesar de não ter registrado aproveitamento perfeito como fez Hansi Flick com o Barcelona.

A disputa na parte de cima da tabela do Campeonato Espanhol esquentou de forma precoce e inesperada após quatro rodadas, com o Barcelona isolado na liderança com aproveitamento perfeito e 12 pontos, enquanto a surpresa da temporada, o Deportivo Alavés, ocupava a vice-liderança com 10 pontos após seu início histórico, ao passo que o Real Madrid caiu para a terceira colocação com 9 pontos, em um cenário que confirma que a disputa desta temporada não ficará restrita apenas aos dois grandes.

A liga do Campeonato Espanhol anunciou oficialmente que o treinador do Deportivo Alavés venceu o prêmio, após um início impressionante da equipe sediada em Vitória, na qual somou 10 dos 12 pontos possíveis, mantendo sua segunda posição na tabela, atrás apenas do Barcelona.

O Alavés, sob o comando de Sánchez Flores, fez um início de temporada perfeito, que começou com uma goleada por 3 a 0 sobre o Getafe no estádio Mendizorrotza, seguida de um empate por 1 a 1 fora de casa diante do Rayo Vallecano, antes de encerrar o mês de agosto com uma preciosa vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal em casa, provando que não é apenas um visitante passageiro nas primeiras posições.

E o trem do Alavés não parou no fim de agosto: na quarta rodada de LaLiga, ontem, domingo, a equipe manteve suas atuações fortes e conquistou uma vitória arrasadora sobre o Osasuna pelo placar de 5 a 2, chegando aos 10 pontos na segunda colocação, a apenas dois pontos do líder Barcelona, que segue invicto, com três vitórias e um empate.

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A conquista do prêmio por Sánchez Flores veio após sua superioridade na votação final sobre nomes de peso como Hansi Flick, treinador do Barcelona, e José Mourinho, treinador do Real Madrid, em uma mensagem clara de que o grande trabalho que ele vem realizando em Vitória não passou despercebido, e de que o Alavés se tornou o verdadeiro cavalo preto de LaLiga nesta temporada.