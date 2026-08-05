Aumentam os indícios que ligam o brasileiro Vinícius Júnior a uma transferência para o Arsenal, depois que relatos da imprensa espanhola revelaram que o clima no vestiário do clube londrino reflete uma convicção crescente de que o negócio será concluído durante a atual janela de transferências.

De acordo com o jornal espanhol AS , os jogadores do Arsenal já tratam a chegada de Vinícius como uma possibilidade concreta, diante da confiança demonstrada pela diretoria do clube em sua capacidade de convencer o jogador e concretizar um dos maiores negócios do futebol inglês.

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, lidera os esforços para fechar a transferência, depois de informar o astro brasileiro sobre o papel que o aguarda dentro da equipe, numa tentativa de convencê-lo de que a mudança para o Campeonato Inglês representa o passo ideal caso ele decida encerrar sua trajetória no Real Madrid.

Os relatos indicam que a diretoria do Arsenal possui os recursos financeiros suficientes para concluir a transferência, além de um forte desejo de chegar a um acordo, num momento em que as negociações para a renovação do contrato de Vinícius com o Real Madrid seguem estagnadas.

O contrato do jogador com o clube merengue termina em menos de 11 meses, enquanto as divergências financeiras ainda impedem um novo acordo, já que os relatos afirmam que o Real Madrid não pretende atender a todas as exigências financeiras apresentadas pelo jogador e seus representantes.

A diretoria do Real Madrid sabe que o interesse do Arsenal é sério e não apenas uma tentativa de pressão, mas aguarda a posição final de Vinícius sobre a renovação antes de decidir abrir as portas às negociações com o clube inglês.

Segundo o relato, os dirigentes do clube merengue informarão o jogador, durante a reunião prevista, que o tempo já não permite prolongar as negociações, e que a única opção para sua permanência é assinar um novo contrato conforme os termos estabelecidos pelo clube, com base na política firme dentro do Real Madrid, que se pauta no princípio: "ninguém é maior do que o clube".

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Por outro lado, o Arsenal vive uma situação financeira que lhe permite disputar os maiores negócios, depois de superar os efeitos dos anos que se seguiram à mudança para o Emirates Stadium, tornando-se um dos clubes que mais gastam no mercado de transferências.

O clube londrino havia gasto 293 milhões de euros durante a última janela de transferências de verão, depois de investir 240 milhões de euros no verão de 2024, enquanto o valor de suas contratações até agora neste verão chegou a cerca de 80 milhões de euros, após a contratação de Piero Hincapié, Christos Tzolis e do goleiro Ilan Meslier, num momento em que o orçamento do clube aponta receitas anuais de cerca de 880 milhões de euros, em comparação com 1,221 bilhão de euros do Real Madrid.

Apesar de a incerteza persistir quanto à decisão final, os últimos acontecimentos confirmam que o futuro de Vinícius se aproxima do ponto decisivo, em meio a um interesse inglês crescente e à expectativa dentro do Real Madrid quanto à posição do jogador sobre estender seu contrato ou viver uma nova experiência fora da Espanha.