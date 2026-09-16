"A política divide e o futebol une": Pellegrini defende Ezzalzouli após as ofensas marroquinas

Manuel Pellegrini, técnico do Real Betis, defendeu com veemência seu jogador marroquino Abdessamad Ezzalzouli, após o ataque que ele sofreu nas redes sociais em razão de sua participação em uma iniciativa de apoio aos habitantes da cidade de Ceuta, enfatizando a necessidade de separar o futebol das divergências políticas.

Villarreal e Real Betis entraram no gramado do estádio La Cerámica na segunda-feira vestindo camisas que traziam o slogan "Todos somos ceutíes", em uma iniciativa de solidariedade com os habitantes de Ceuta.

A aparição de Ezzalzouli com a camisa fez com que o jogador, nascido no Marrocos e criado na cidade espanhola de Elche, fosse alvo de uma enxurrada de críticas, ofensas e ameaças de seguidores marroquinos nas redes sociais, o que o levou a apagar a única imagem que havia publicado em sua conta no Instagram, em uma tentativa de conter a onda de ataques.

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Horas depois, o jogador da seleção marroquina divulgou um comunicado no qual esclareceu sua posição sobre o episódio, afirmando que a iniciativa não tinha caráter político nem carregava qualquer ofensa ao Marrocos.

Ezzalzouli disse: "Quero esclarecer uma coisa antes de tudo: em nenhum momento a camisa relacionada aos habitantes da cidade de Ceuta foi usada com objetivo político ou para ofender o meu povo, o povo marroquino. Essa camisa tinha um caráter social, de apoio aos habitantes da cidade e à sua gente, independentemente da nacionalidade, depois de terem passado por circunstâncias difíceis".

E acrescentou: "Isto não é um pedido de desculpas a ninguém, e todo aquele que quiser aproveitar a situação para questionar o meu amor pelo meu país tem liberdade para fazê-lo. Continuarei vivendo cada dia de cabeça erguida, e continuarei representando as minhas raízes com orgulho e sacrifício".

"A política divide e o futebol une"

Na entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, antes do confronto contra o Getafe, Pellegrini deu sua opinião sobre a crise, afirmando que conversou com Ezzalzouli, antes de enviar uma mensagem mais ampla sobre a relação entre futebol e política.

O treinador chileno disse, conforme destacou o jornal espanhol "Marca": "Conversei com Abdessamad, e converso com todos os jogadores. Não é fácil, mas acredito que Abdessamad deu uma resposta extremamente importante".

E acrescentou: "Vou dar a minha opinião não apenas por causa deste episódio, mas por causa daquilo que o futebol e a política representam. O futebol é um elemento de união. Ninguém se importa com a ideologia política da pessoa que está ao seu lado, pois todos torcem pelo mesmo time".

Pellegrini prosseguiu: "O futebol nunca deve ser motivo de divisão, mas sim um meio de união. A política divide, e o futebol une".

Ele concluiu sua fala dizendo: "Precisamos tentar separar alguns comentários inadequados. Aconteceu um episódio que pode ser analisado sob diferentes ângulos, então que os políticos o analisem, e que os esportistas continuem unindo todos os países por meio de seus clubes".

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