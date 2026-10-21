A polícia de Londres testa a tecnologia de reconhecimento facial no clássico entre Chelsea e Tottenham

Em um precedente de segurança que provoca ampla controvérsia nos estádios ingleses, a capital britânica se prepara para transformar o aguardado dérbi de Londres entre Chelsea e Tottenham Hotspur em palco de teste para uma tecnologia de segurança polêmica, na qual cada rosto nos arredores do estádio estará sob vigilância.

A associação de torcedores do Chelsea (CST) anunciou em comunicado oficial que a polícia metropolitana, a "Metropolitan", decidiu implantar a tecnologia de reconhecimento facial ao vivo (LFR) durante a partida da equipe em casa diante de seu arquirrival Tottenham no próximo sábado.

A polícia confirmou à agência "Reuters" a veracidade da decisão, descrevendo a medida como um "padrão adotado em partidas de futebol de alto risco", em referência ao longo histórico de hostilidade entre as torcidas dos dois clubes.

Dois caminhões e uma lista de vigilância secreta

A unidade de apoio aos torcedores de futebol, vinculada à associação de torcedores e que funciona como elo de ligação entre o clube e as autoridades de segurança, revelou os detalhes do plano por meio de suas contas nas redes sociais.

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Explicou que a polícia vai posicionar dois caminhões equipados com câmeras inteligentes nas regiões de Earls Court e West Brompton, que cercam o estádio de Stamford Bridge, durante um período determinado antes do início da partida.

Essas câmeras vão funcionar comparando instantaneamente os rostos dos transeuntes com uma lista de vigilância que inclui três categorias: indivíduos contra os quais foram emitidas ordens de proibição de entrada nos estádios e que têm ligação com os dois clubes, pessoas procuradas por terem cometido crimes graves, além de desaparecidos e procurados em razão de mandados de prisão emitidos pelo tribunal.

Um experimento que começou no dérbi do norte

Esta iniciativa faz parte de um amplo projeto de segurança financiado pela própria Premier League. A liga havia anunciado em dezembro de 2025 que parte de seus investimentos apoiaria programas experimentais que utilizam tecnologia baseada em informações de inteligência em Londres para identificar os autores de crimes graves dentro dos estádios.

Por sua vez, o jornal britânico "The Athletic" revelou em agosto passado que a polícia metropolitana recebeu uma quantia considerável de 3,42 milhões de libras esterlinas (4,58 milhões de dólares) da Premier League para financiar o experimento dessa tecnologia nas partidas de Londres.

Segundo o jornal, a partida entre Chelsea e Tottenham não é a primeira, já que a tecnologia foi utilizada em seis partidas anteriores, começando pelo dérbi do norte de Londres entre Arsenal e Tottenham em setembro de 2023, e seguindo no mesmo confronto durante a temporada 2025-2026.

E a questão não se limitou a Londres, pois a British Broadcasting Corporation (BBC) informou que a polícia de Merseyside começou a aplicar a mesma tecnologia em dezembro de 2025, e já a utilizou durante a partida entre Manchester United e Everton em fevereiro de 2026, o que indica que o que acontecerá no sábado pode se tornar a nova regra para a entrada nos estádios na Inglaterra.







