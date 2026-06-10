A polícia de choque intervém... Quatro jogadoras do Brasil são expulsas na partida contra os Estados Unidos

Quatro jogadoras e quatro membros da seleção brasileira de futebol feminino foram expulsos, depois que um amistoso contra os Estados Unidos se transformou em um verdadeiro caos e em discussões acaloradas, na cidade de Fortaleza, no Brasil.

A seleção americana venceu por 1 a 0, graças a um gol contra marcado pela zagueira Isabela Chagas no segundo tempo.

A polícia de choque interveio para acalmar os ânimos, após um confronto entre algumas jogadoras do Brasil e a árbitra espanhola Paula Ceboyada López, que apitou a partida, depois que as anfitriãs terminaram o jogo com nove jogadoras, além da expulsão do técnico e de três assistentes e dirigentes.

Leia também

Em números... O confronto entre Marrocos e Brasil é o mais forte da fase de grupos da Copa do Mundo

Falha de segurança coloca jogadores da Argentina em risco na Copa do Mundo

O técnico do Brasil, Arthur Elias, que recebeu um cartão amarelo no primeiro tempo devido à confusão de cores da comitiva, recebeu uma segunda advertência aos 77 minutos após chutar a bola para longe, enquanto López expulsou também alguns membros de sua comissão técnica, segundo a agência “Reuters”.

Bia Zanirato recebeu um segundo cartão amarelo após empurrar Emily Sonet nos acréscimos, e Tarsiani recebeu um cartão vermelho direto pouco depois por dar uma cotovelada em Sofia Wilson.

A atacante brasileira Carolin também foi expulsa por protestar contra López após o apito final, e Ludmila recebeu cartão vermelho por aplaudir a árbitra de forma sarcástica.

Emma Hayes, treinadora dos Estados Unidos, disse após a partida: “Tenho muito respeito pelo Brasil, e foi uma experiência que nunca vou esquecer”.

O Brasil, que venceu os Estados Unidos por 2 a 1 no último sábado, na primeira partida da dupla, sediará a Copa do Mundo Feminina no ano que vem.

Lindsey Hips, meio-campista dos Estados Unidos, disse: “Espero que a final da Copa do Mundo não seja assim”.