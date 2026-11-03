A polêmica sobre sua relação com Trump aumenta: nova crise persegue Infantino por causa da empregada de sua casa em Miami

Uma reportagem publicada nesta terça-feira revelou a acusação feita contra Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), de usar sua relação privilegiada com o presidente norte-americano Donald Trump em um assunto ilegal.

Segundo o jornal "The Sun", o presidente da FIFA, Gianni Infantino, foi acusado de usar suas relações com o presidente Trump para conseguir uma autorização de trabalho para sua empregada doméstica "ilegal" nos Estados Unidos.

A autorização de residência de Yagarlín del Socorro Fernández, nascida na Nicarágua, no país foi cancelada depois que Trump revogou os acordos relativos a quatro países da América Central em junho de 2025.

Mas Fernández, que trabalhava para Infantino em sua casa em Miami, permaneceu em sua folha de pagamento.

Afirma-se que o presidente da FIFA recorreu, então, ao ex-presidente da Federação Norte-Americana de Futebol, Carlos Cordeiro, para facilitar seu caminho de permanência na Flórida — ainda que seu pedido tenha apresentado um endereço errado.

O jornal "New York Post" noticiou que Fernández, de 33 anos, morava na casa de Infantino na fileira dos milionários no One Thousand Museum, onde David Beckham vendeu recentemente uma cobertura por 18 milhões de libras esterlinas.

Mas seu pedido de visto "C11", concedido no início de 2026 e posteriormente retirado, apresentou um endereço diferente.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) recusou-se a comentar, mas essa revelação ocorre em meio a uma resposta apenas parcial de Infantino e dos dirigentes de Zurique às exigências da Federação Europeia de Futebol (UEFA) pela divulgação completa de três conjuntos de documentos.

Os dirigentes europeus desejam ter acesso a todos os documentos relacionados ao malsucedido plano da empresa FIFA Forward Enterprises de vender uma participação na Copa do Mundo a investidores do setor privado, à decisão de conceder a Trump o Prêmio FIFA da Paz e ao papel de Infantino na anulação da suspensão automática por cartão vermelho ao atacante norte-americano Folarin Balogun durante o Mundial.

Apesar de ter prometido acesso total no mês passado, a FIFA informou agora aos membros do conselho dirigente, entre eles a presidente da Federação Inglesa de Futebol, Debbie Hewitt, que eles precisam viajar a Zurique para consultar o que foi descrito como documentos "essenciais" e não podem tirar fotos nem divulgar qualquer informação.

A UEFA tem apenas duas semanas para encontrar um candidato que enfrente Infantino na eleição presidencial marcada para março próximo, no Marrocos.

Ramon Vega, ex-zagueiro do Tottenham, anunciou sua intenção de concorrer contra Infantino ao cargo de presidente da FIFA.

A eleição ocorrerá no 77º Congresso da FIFA, em Rabat, no Marrocos.