A polêmica cresce... Estrela de Portugal defende Neves: Ronaldo está lá para ajudar, como qualquer outro jogador!

Cristiano Ronaldo continua sendo o centro de todas as conversas em torno da seleção portuguesa na Copa do Mundo de 2026, após o fraco início do “Brasil da Europa”.

O desempenho decepcionante de Ronaldo na partida de estreia de Portugal contra a República Democrática do Congo (1 a 1) foi agravado pelas declarações de seu companheiro João Neves na zona mista após o jogo, quando ele afirmou que Ronaldo é apenas mais um jogador da equipe e não deve ser tratado de forma diferente.

Essas declarações causaram grande comoção dentro do elenco português, o que levou Ronaldo, na noite da última sexta-feira, a publicar uma foto em que aparece ao lado de vários jogadores da seleção portuguesa, acompanhada da frase: “Sempre unidos!”, o que muitos consideraram uma resposta indireta à polêmica gerada pelas declarações de Neves sobre o papel do astro do Al-Nassr saudita na seleção.

Mas a surpresa veio depois que Francisco Conceição, ala da Juventus e da seleção portuguesa, repetiu as mesmas declarações de Neves antes da partida contra o Uzbequistão na noite da próxima terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos.

Conselho disse em entrevista coletiva neste domingo: “Acho que, quando se trata de marcar gols, ninguém se compara a Cristiano. Não sentimos a necessidade nem a obrigação de passar a bola para ele; passamos para quem estiver em melhor posição. Ele está aqui para ajudar, como qualquer outro jogador”.

Ele acrescentou, segundo o jornal “Mundo Deportivo”: “Ele é um exemplo a ser seguido, graças ao seu histórico impressionante e à sua sede de vitória, que demonstra diariamente. Ele tem uma motivação enorme para treinar como se fosse seu último dia”.

E continuou: “Se ele conquistou todas essas conquistas e ainda mantém esse entusiasmo, o nosso entusiasmo tem que ser ainda maior”.

Mas, ao concluir suas declarações, ele insistiu: “Ele é apenas mais um aqui para ajudar; precisamos de todos para que a equipe funcione com eficiência”.