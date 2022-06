A polêmica camisa do Atlético de Madrid que levou a pedido de desculpas de diretor

Inspirado no rio Manzanares, o novo uniformou não agradou os torcedores do clube colchonero nas redes sociais

O Atlético de Madrid divulgou seu novo uniforme principal para a temporada 2022/23. Diferente do modelo anterior, o modelo traz as listras vermelhas e brancas do clube, porém, em curvas e não em linhas verticais.

Conforme o clube divulgou, a inspiração do uniforme vem do rio Manzanares, que circulava o antigo estádio do time espanhol, o Vicente Calderón, demolido recentemente. Atualmente, o Atlético de Madrid manda seus jogos no Wanda Metropolitano.

No entanto, a nova camisa provocou diferentes opiniões dos torcedores do Atlético de Madrid quanto ao novo design das listras nas redes sociais. O diretor do clube, Miguel Ángel Marín, pediu desculpas aos apoiadores do clube que não gostaram do novo modelo através de uma carta aberta.

Na publicação, o dirigente disse: "Pedimos desculpas aos torcedores que não gostam deste projeto, mas, a única intenção era lembrar o passado com respeito e carinho."

"Os desenhos foram destinados a fazer menção a um aspecto histórico: é inspirada no Rio Manzanares, que teve tanta ligação com o Atlético de Madrid, representando a rota do rio", diz a carta.

"Em outro sentido, para abrir 2023, vamos estrear uma camisa que será uma réplica da de 1903, com o emblema original para comemorar os 120 anos da fundação do clube. O uniforme para 2023/24 já foi aprovado, com um design clássico", contou o diretor.

Na carta, além disso, o diretor também anunciou a criação de uma comissão formada por representantes de diversos grupos de torcedores para discutir decisões futuras, como o design dos uniformes, do clube.

Com capacidade para receber 54 mil espectadores, o Vicente Calderón foi a casa do Atlético de Madrid entre 1966 até 2017. Na época, a última partida do estádio foi a final da Copa do Rei, com o Barcelona vencendo o Alavés por 3 a 1.

Curiosamente, ainda depois da sua inauguração, o local recebeu o nome de Estádio Manzanares, justamente pelo rio que circulava o estádio e que serviu de inspiração da camisa para a temporada 2022/23.