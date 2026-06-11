"A pior edição da Copa do Mundo"... Abu Treika critica duramente a organização e ataca quem critica o Marrocos

Mohamed Abu Treika, ex-astro do futebol egípcio, falou sobre sua visão da Copa do Mundo de 2026, diante do aumento do número de seleções para 48 equipes, considerando que essa mudança pode afetar a força e o prestígio da competição.

Em declarações ao canal BeIN Sports, Abu Treika disse que o fato de não ter participado como jogador da Copa do Mundo não o impediu de estar presente como comentarista em quatro edições consecutivas, desde 2014 no Brasil, passando por 2018 na Rússia, até 2022 no Catar.

Ele acrescentou que o objetivo de sua geração sempre foi chegar à Copa do Mundo, mas eles não conseguiram alcançá-lo, apesar de terem disputado as repescagens duas vezes, observando que a geração atual pode se beneficiar do novo sistema, que pode garantir a ela maiores chances de presença contínua no torneio.

Ele enfatizou que vestir a camisa da seleção na Copa do Mundo representa um valor totalmente diferente na carreira de qualquer jogador.

Quanto ao novo formato da Copa do Mundo, Abu Treika explicou que o aumento do número de seleções pode facilitar o processo de classificação, mas, por outro lado, pode diminuir a intensidade da competição, afirmando que a Copa do Mundo era, no passado, mais difícil e emocionante.

Ele acrescentou que a edição de 2026 pode perder parte de seu prestígio em comparação com a Copa do Mundo do Catar de 2022, que descreveu como a melhor, observando que alguns problemas já começaram a surgir em vários aspectos antes do início do torneio atual, prevendo que será “a edição mais fracassada da Copa do Mundo”.

Ao concluir suas declarações, Abu Treika dirigiu críticas severas ao técnico da África do Sul, Hugo Broos, após seu ataque à organização da última Copa Africana das Nações e suas críticas ao Marrocos, e seu silêncio, por outro lado, em relação aos problemas que ocorrem atualmente na Copa do Mundo.

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