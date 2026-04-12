A piada mais idiota da história do futebol... Zagueiro argentino corre o risco de ser preso e expulso do clube

O aeroporto da cidade argentina de Goiás foi palco de um incidente sem precedentes, protagonizado pelo zagueiro do Gimnasia de Goiás, Emiliano Indrezzi, que provocou um grande estado de alerta de segurança após fazer uma piada irresponsável a bordo de um avião com destino a Buenos Aires.

Segundo a mídia local, o jogador gritou “bomba!” antes da decolagem do avião, o que levou à ativação dos protocolos de emergência antiterrorismo.

Imediatamente, o avião foi totalmente evacuado, e uma equipe de desativação de explosivos foi chamada para inspecioná-lo minuciosamente, antes que se constatasse que o alarme era falso e que não havia nenhum material suspeito a bordo.

Após o incidente, a polícia deteve o jogador na pista do aeroporto e o levou algemado para interrogatório sob a acusação de causar um alarme falso e interromper o tráfego aéreo, crime que pode acarretar punições legais severas.

Por sua vez, a diretoria do clube Gimnasia de Jujuí emitiu um comunicado oficial condenando a atitude do jogador e descrevendo o ocorrido como “um comportamento inaceitável que prejudica a imagem do clube”.

O presidente do clube confirmou que a diretoria decidiu iniciar os trâmites para rescindir o contrato de Indrezzi devido a uma “falta grave”, enfatizando que a instituição “não tolerará qualquer comportamento que prejudique sua reputação ou viole os valores esportivos”.

Estima-se que este incidente possa pôr fim à carreira do jogador de 28 anos, que agora enfrenta consequências legais e esportivas severas em decorrência de um ato que a imprensa argentina descreveu como “a piada mais idiota da história dos campos de futebol”.

ch