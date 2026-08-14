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Stamford Bridge general ChelseaGetty
Khaled Mahmoud

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A pesar de la desgracia del Chelsea... la Champions League vuelve a llamar a las puertas de Stamford Bridge

Shakhtar Donetsk
Chelsea
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Liga dos Campeões
Ucrânia
England

A Champions League se aproxima apesar da ausência do Chelsea

O clube ucraniano Shakhtar Donetsk busca disputar seus supostos jogos como mandante na Liga dos Campeões da Europa nesta temporada no estádio Stamford Bridge, o famoso reduto do clube inglês Chelsea.

Essa iniciativa surge diante da impossibilidade de o time utilizar seu estádio histórico, o Donbass Arena, desde 2014, por causa da guerra russo-ucraniana, o que obrigou o clube a disputar suas partidas nacionais nas cidades de Kiev e Lviv, enquanto se desloca para receber seus confrontos europeus entre Alemanha, Eslovênia e Polônia.

De acordo com a "BBC", as negociações ainda estão em andamento entre as duas partes, sendo o estádio do Chelsea a opção preferida do clube ucraniano, para aproveitar sua capacidade de público, que chega a 40 mil espectadores.

Fontes confirmaram à BBC que essa medida não tem motivações comerciais, mas sim que se trata de um aproveitamento da forte relação que se consolidou entre os dois clubes desde a transferência do jogador Mykhailo Mudryk para as fileiras do Chelsea em 2023.

O Shakhtar havia estudado outras opções para trazer o futebol europeu de elite de volta ao oeste de Londres, entre elas os estádios Craven Cottage, do Fulham, e o Gtech Community, do Brentford, mas a capacidade limitada desses dois estádios pende a balança em favor do Stamford Bridge, já que os dirigentes do clube apostam na capacidade dos aguardados confrontos contra os grandes da Europa de atrair um grande número de torcedores e lotar completamente as arquibancadas.

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O que facilita essa iniciativa é o fato de o Chelsea ter encerrado a temporada passada na décima colocação da Premier League, o que o privou de participar das competições europeias e garante a ausência de qualquer conflito nas datas das partidas, embora a realização dos confrontos permaneça condicionada à aprovação da câmara municipal de Hammersmith e Fulham, além da Federação Europeia de Futebol (Uefa).

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