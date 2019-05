A pedido de Sampaoli, Santos faz consulta por Jackson Martínez

Cedido pelo Guangzhou Evergrande ao Portimonense, colombiano também está na mira de clubes da Austrália e do México

Depois de encaminhar a chegada de Uribe, do , o pretende ainda reforçar o ataque com mais um colombiano. A Goal apurou que Jorge Sampaoli sugeriu no início da semana a contratação de Jackson Martínez, que na temporada recém-terminada em defendeu o Portimonense por empréstimo.

Aos 32 anos, o ex-atacante de e pertence ao Guangzhou Evergrande, com quem tem contrato apenas até dezembro deste ano. Como não faz parte dos planos do clube chinês, o jogador praticamente tem o caminho livre para uma rescisão de forma amigável.

O , no entanto, não está sozinho na disputa por Martínez. O próprio Portimonense, por exemplo, estuda oferecer nos próximos dias um vínculo de duas temporadas na tentativa de assegurar a permanência do artilheiro, que fez 28 partidas oficiais e marcou nove gols em 2018/19. Um clube da e outro do também têm interesse no atleta.

Antes de voltar para o futebol português em agosto de ano passado, Jackson Martínez, vale lembrar, ficou quase dois anos sem jogar, culpa de uma grave lesão no lesão no tornozelo esquerdo. O problema, aliás, ainda causa incômodo ao atacante, visto que precisa de um trabalho físico especial no dia a dia.