O técnico português José Mourinho conseguiu reforçar sua comissão técnica no Real Madrid com a contratação do fisiologista Sandro Carreco, proveniente do Benfica, clube português no qual passou 13 anos ininterruptos desde que ingressou em 2013.

O jornal português “A Bola” informou que o contato do Real Madrid ocorreu recentemente, depois que Mourinho e o preparador físico Antônio Dias identificaram necessidades específicas no elenco do time real, sendo que a presença de um especialista em fisiologia de confiança estava no topo dessas prioridades, o que levou a negociações com o Benfica que resultaram na conclusão da contratação.

O Real Madrid apresentou oficialmente Carico como especialista em “ciências do esporte”, tornando-o parte integrante da comissão técnica que conta, ao seu lado, com João Tralhaú e seus assistentes Pedro Machado e Khedira, além de Nuno Santos, treinador de goleiros, e de António Dias e seu assistente António Bentos na preparação física, e Roberto Meriella, analista-chefe.

A ciência do esporte é uma área multidisciplinar que estuda como o corpo humano responde e se adapta aos exercícios físicos, com o objetivo de melhorar o desempenho esportivo, prevenir lesões e promover a saúde geral por meio de uma análise científica rigorosa.

Essa contratação reflete o empenho de Mourinho em formar uma comissão técnica integrada que combine experiência e especialização científica, no âmbito de seu ambicioso projeto de levar o Real Madrid de volta ao topo do futebol europeu após uma temporada decepcionante.