A data Fifa deixou um importante alerta diante de Hansi Flick, depois que Raphinha retornou ao Barcelona sofrendo de um pequeno edema muscular na parte posterior da coxa direita, embora os exames médicos tenham descartado a existência de uma lesão grave, o que pode levar a comissão técnica a poupá-lo no próximo confronto diante do Getafe pelo Campeonato Espanhol.

A possível decisão de poupar Raphinha vem em meio a uma agenda apertada que aguarda o Barcelona, que inclui dois confrontos decisivos na Liga dos Campeões diante de Galatasaray e Paris Saint-Germain, além da partida do Clássico diante do Real Madrid no dia 25 do mês corrente, o que torna a gestão do esforço dos jogadores uma prioridade para Flick e sua comissão técnica.

Raphinha foi um elemento fundamental na escalação do Barcelona nesta temporada, após ter iniciado todas as partidas da equipe, mas sua possível ausência no confronto diante do Getafe pode dar a Flick a oportunidade de utilizar outros nomes no setor ofensivo, com destaque para o brasileiro Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus chegou ao Barcelona durante o verão, vindo do Manchester City, e conseguiu se adaptar rapidamente ao seu novo clube, além de ter aproveitado o período da data Fifa para permanecer em Barcelona e trabalhar na elevação de sua condição física, após não ter sido convocado para a lista da seleção brasileira.

O atacante brasileiro deixou sua marca em suas participações anteriores, após marcar dois gols no segundo tempo depois de entrar como substituto, tornando-se um forte candidato a receber a oportunidade de ser titular diante do Getafe, diante da possível ausência de Raphinha.

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Hamza Abdelkarim aguarda sua chance

Ao mesmo tempo, o nome de Hamza Abdelkarim desponta como outra opção diante de Flick para reforçar o setor ofensivo, já que o jovem atacante egípcio busca uma oportunidade maior com a equipe principal, após ter se contentado com participações de minutos limitados até o momento.

Hamza chega ao Barcelona com a moral elevada, após marcar seu primeiro gol com a seleção principal do Egito durante a última data Fifa, além de que a renovação de seu contrato com o clube e sua permanência nos planos da equipe principal reforçam suas chances de conseguir novos minutos.

E embora Gabriel Jesus pareça estar à frente dele nos planos de Flick, as circunstâncias do confronto diante do Getafe podem dar a Hamza a oportunidade de aparecer, especialmente por ser um centroavante nato que se destaca pela presença dentro da área e pela capacidade de finalizar os ataques, o que o torna uma das alternativas disponíveis para compensar a ausência de Raphinha caso seja confirmado que será poupado.