O principal clube turco, que no verão se reforçou de forma surpreendente com o superastro Mohamed Salah, que chegou sem custos de transferência, perdeu para o Ferencváros, em Budapeste, por 4 a 0 no jogo de volta do playoff, depois de já ter sido derrotado por 1 a 0 pelos húngaros na partida de ida. Agora, o Trabzonspor seguirá na Conference League, mas sem Fatih Tekke.

Ele renunciou ao vivo na TV, sem antes ter informado o seu clube: "Quero ser breve, ninguém sabe disso: com efeito imediato, renuncio ao cargo que exerço há 18 meses. Impor essa punição a mim mesmo é provavelmente meu direito", disse ele à A Spor. "A partir de hoje, estou fora. Não comuniquei minha renúncia à diretoria. Estou dizendo isso aqui pela primeira vez na televisão", acrescentou.

Com gols de Callum O’Dowda (19), Marius Corbu (54), Dele (59) e Krisztian Lisztes (86), o Trabzonspor afundou em Budapeste. "Há jogos que mexem muito com a gente. Acabamos de viver um jogo assim", afirmou Fatih Tekke, que fez duras críticas ao seu time: "A derrota de hoje é inaceitável. Dá para aceitar o azar, mas isso aqui eu não posso aceitar", disse o treinador.

Quais novos jogadores o Trabzonspor contratou no verão?

O Trabzonspor havia entrado nos duelos de playoff com o Ferencváros como claro favorito: os turcos têm um time cujo elenco apresenta valor de mercado de cerca de 168 milhões de euros, mais de quatro vezes superior ao do Ferencváros (38 milhões de euros). No verão, o Trabzonspor investiu 47 milhões de euros em novos jogadores e ainda trouxe estrelas como Salah, Fabinho e Ruslan Malinovskyi sem custos de transferência. Agora, eles terão de se contentar com a Conference League e se adaptar a um novo treinador.