O Barcelona vai sentir um gosto amargo depois de assistir ao desempenho excepcional do brasileiro João Pedro, que era alvo do clube catalão durante a atual janela de transferências do verão, após marcar um belíssimo hat-trick em apenas 10 minutos, liderando a emocionante vitória do Chelsea sobre o Western Sydney Wanderers (6 a 4), no primeiro amistoso do novo treinador Xabi Alonso em solo australiano.

João Pedro entrou como substituto aos 60 minutos da partida e marcou 3 gols consecutivos em apenas 10 minutos, garantindo a vitória para o Chelsea em um jogo alucinante que teve 10 gols no estádio da Austrália.

O Barcelona havia demonstrado grande interesse na contratação de João Pedro durante o atual verão, porém o Chelsea fechou definitivamente a porta para qualquer tentativa de contratar o atacante brasileiro, que parece que será um dos pilares fundamentais no novo projeto de Alonso com a equipe londrina.

O Chelsea começou a partida com uma escalação jovem, com Alonso promovendo amplas mudanças em seu time titular, escolhendo um grupo de jogadores jovens antes da entrada das estrelas na última meia hora para garantir a vitória, em clara indicação de sua nova filosofia de treinador.

O jovem jogador Dastan Satpaev, de 17 anos, que só se juntará oficialmente à equipe quando completar 18 anos no próximo mês, abriu o placar para o Chelsea com um belíssimo gol apenas 7 minutos após o início da partida, em um ataque direto.

Mas os donos da casa responderam com força e foram os mais fortes no início da partida, aproveitando a fragilidade do jovem time do Chelsea que raramente havia jogado junto; Anthony Pantazopoulos marcou o gol de empate de cabeça em um escanteio, antes de Aidan Hammond dar a vantagem à sua equipe após driblar Josh Acheampong e Tosin Adarabioyo.

Mas a qualidade ofensiva do Chelsea apareceu antes do intervalo, com Dario Essugo marcando o gol de empate por 2 a 2 após um belo passe de Satpaev e uma troca de bola com Reggie Walsh, que se destacou de forma notável apesar de não ter mais de 17 anos.

No segundo tempo, o Chelsea começou com dois jogadores no meio-campo que têm apenas 16 anos, Mahdi Nikoll Jazoli e Reggie Watson, em clara indicação da aposta de Alonso nos jovens para construir seu projeto.

Aos 60 minutos, Alonso promoveu diversas mudanças, colocando as estrelas do time principal, mas isso aconteceu enquanto a equipe estava atrás no placar por um gol, depois que Dylan Siciliana marcou o terceiro gol do Western Sydney com um forte chute de perna esquerda.

E parece que isso despertou o entusiasmo das estrelas, com Jimmy-Jay Gittens marcando o gol de empate de perto após um belo passe de João Pedro, que chegou à linha de fundo, dando início à exibição excepcional do brasileiro.

Apesar da entrada das estrelas, o Western Sydney voltou a ficar em vantagem novamente depois que Awan Lual aproveitou um erro de Estêvão Willian para marcar um gol em cara a cara, deixando o empate em 4 a 4.

A partir daquele momento, o Chelsea não olhou mais para trás, com João Pedro marcando seu primeiro gol com um belíssimo chute encobrindo o goleiro, antes de acrescentar o segundo gol em menos de dois minutos, e depois completar seu hat-trick ao marcar o sexto gol do Chelsea de escanteio.

E talvez Alonso envie uma mensagem de agradecimento ao treinador do Brasil, Carlo Ancelotti, porque João Pedro, que teve um bom período de descanso após a Copa do Mundo, dominou completamente os rumos da partida e provou que será uma das principais armas ofensivas do Chelsea na nova temporada.