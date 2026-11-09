Uma reportagem da imprensa afirmou, nesta segunda-feira, que o astro do Manchester City está perto de deixar o clube em janeiro próximo, acrescentando que a última partida contra o Nottingham Forest representou "a gota d'água" para ele.

O Manchester City perdeu sua terceira partida consecutiva na Premier League, ao cair diante do anfitrião Nottingham Forest, pelo placar de 3 a 1 na noite de sábado, pela décima rodada.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que o argelino Rayan Aït-Nouri estuda com força a possibilidade de deixar o Manchester City durante o próximo período.

A pouca participação dele sob o comando de Enzo Maresca, que se confirmou com sua exclusão da escalação do time na partida contra o Nottingham Forest, foi a gota d'água para o defensor argelino, que pode pensar em se transferir em janeiro ou, no máximo, em junho, caso as coisas não mudem de forma radical e rápida.

Aït-Nouri, considerado por muitos o melhor lateral-esquerdo do Manchester City, não teve oportunidades dignas de nota. Ele não disputou nenhuma partida na Premier League nesta temporada.

O futuro do jogador da seleção argelina no Etihad Stadium parece incerto, e sua saída em janeiro próximo parece algo provável.

A única participação do jogador como titular, na qual ele se destacou mais na escalação do City, foi na partida da Copa da Liga contra o Norwich City, da segunda divisão.

A possibilidade de emprestá-lo ao Manchester United foi considerada no fim da última janela de transferências, mas o City exigiu a inclusão de uma cláusula de compra em qualquer negócio possível, o que levou ao fracasso da transação.

Não seria surpresa se o Manchester United reabrisse as negociações sobre o negócio em janeiro.