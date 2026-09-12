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Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traduzido por

A parceria de Ronaldo e Félix ilumina a escalação do Al-Nassr contra o Al-Khaleej

Al-Khaleej x Al-Nassr
Al-Khaleej
Al-Nassr
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
J. Felix
Arábia Saudita
Portugal

O internacional com toda a força

A comissão técnica do Al-Nassr anunciou a escalação titular com a qual enfrentará o Al-Khaleej, na noite deste sábado, pela sétima rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais, em uma partida na qual o clube busca dar sequência às suas vitórias e reforçar sua posição na briga pela liderança.

A escalação titular marcou o retorno do português João Félix aos planos da equipe, depois de ter ficado fora do confronto da rodada passada diante do Abha, que terminou com vitória do Al-Nassr pelo placar de 2 a 1. Ele volta hoje ao ataque ao lado de seu compatriota Cristiano Ronaldo e do senegalês Sadio Mané.

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As atenções se voltam, em especial, para a parceria portuguesa entre Ronaldo e Félix, diante das grandes esperanças que a torcida do Al-Nassr deposita na capacidade da dupla de criar perigo e decidir o confronto diante do Al-Khaleej, sobretudo com a presença de Mané ao lado deles para formar um forte tridente ofensivo.

No gol, o Al-Nassr conta com Bento, enquanto a linha defensiva é formada por Nawaf Boushal, Abdulelah Al-Amri, Íñigo Martínez e Saad Al-Nasser.

No meio-campo, Abdullah Al-Khaibari começa ao lado de Angelo Gabriel e Sami Costa, na tentativa de dar equilíbrio à equipe e controlar a região das jogadas diante do Al-Khaleej.

Campeonato Saudita
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Já o ataque é comandado pelo trio Sadio Mané, João Félix e Cristiano Ronaldo, fazendo com que o Al-Nassr se apresente diante do Al-Khaleej com suas mais destacadas armas ofensivas, com o retorno de Félix após sua ausência na rodada anterior.

O Al-Nassr espera dar continuidade aos seus resultados positivos e conquistar mais uma vitória para manter a pressão na briga pelo topo, enquanto o confronto diante do Al-Khaleej será um novo teste para a capacidade da equipe de traduzir sua superioridade ofensiva em gols e somar os três pontos.

O retorno de Félix carrega uma importância especial para o Al-Nassr, depois de o jogador ter se tornado um dos nomes mais aguardados pela torcida para atuar ao lado de Ronaldo, diante do desejo de construir um entrosamento ofensivo que dê à equipe soluções adicionais nos próximos jogos.

Escalação do Al-Nassr

Goleiro: Bento

Defesa: Nawaf Boushal - Abdulelah Al-Amri - Íñigo Martínez - Saad Al-Nasser

Meio-campo: Abdullah Al-Khaibari - Angelo Gabriel - Sami Costa

Ataque: Sadio Mané - João Félix - Cristiano Ronaldo

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