O presidente da FIFA, Gianni Infantino, protagonizou um momento marcante na quinta-feira, durante o Congresso da FIFA em Vancouver, no Canadá. Diante dos olhos do mundo, o suíço tentou promover uma reconciliação entre o presidente da Federação Palestina de Futebol e o vice-presidente da Federação Israelense de Futebol, mas seu plano fracassou completamente.

Jibril Rajoub, presidente da Federação Palestina de Futebol, e o vice-presidente da Federação Israelense, Basim Sheikh Suliman, foram chamados ao palco por Infantino. O chefe da FIFA fez o possível para que os dois apertassem as mãos, mas Rajoub se recusou.

A recusa, naturalmente, tem tudo a ver com a guerra entre Israel e o Hamas. “Não posso apertar a mão de alguém que foi nomeado pelos israelenses para encobrir seu fascismo e genocídio. Nós estamos sofrendo”, declarou Rajouba Infantino, antes de deixar o palco.

Susan Shalabi, vice-presidente da Federação Palestina de Futebol, expressou, após o congresso, seu descontentamento com a tentativa de Infantino. Segundo ela, a ação de Infantino demonstrou que ele não deu muita importância ao discurso de Rajoub, que, pouco antes da tentativa de Infantino, havia solicitado a Israel que não estabelecesse clubes nos assentamentos da Cisjordânia.

“Ter que apertar a mão depois de tudo o que foi dito mina todo o objetivo do discurso que Rajoub fez”, disse Shalabi. “Ele dedicou cerca de 15 minutos a explicar a todos a importância das regras.”

“Como isso poderia facilmente criar um precedente em que os direitos das federações associadas fossem descaradamente violados, e que nós simplesmente varrêssemos isso para debaixo do tapete. Foi absurdo”, afirmou Shalabi.

Rajoub também se pronunciou após o evento. “Como posso apertar a mão de alguém que representa um governo fascista e racista? E que ainda o defende! Não acho que deva apertar a mão dele. Ele não é um colega qualificado.”

“Compreendo e reconheço que a federação israelense tem o direito de organizar e desenvolver o esporte, mas dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas. Será que ele (Suliman, red.) estava disposto a dizer o mesmo sobre a Palestina...?”