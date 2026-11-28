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Atuais campeões, Lionel Messi e o Inter Miami foram eliminados dos playoffs da MLS Cup após perderem o Jogo 2 por 1 a 0 para o Columbus Crew. Depois da eliminação sem vencer na primeira rodada, o técnico Cristian "Kily" Gonzalez rejeitou o rótulo de "fracasso", apesar de seu elenco estrelado não ter marcado em nenhuma das duas partidas.

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Messi e Inter Miami sofrem eliminação surpreendente na primeira rodada

Atual campeão da MLS Cup, o Inter Miami caiu na primeira rodada dos playoffs da Audi MLS Cup de 2026 ao perder o Jogo 2 por 1 a 0 para o Columbus Crew, na noite de sexta-feira, no ScottsMiracle-Gro Field. Santi Rodriguez marcou o gol da vitória aos 92 minutos, após cruzamento de Anass Zaroury, e completou a surpreendente vitória por dois jogos a zero na série melhor de três. No Jogo 1, no Nu Stadium, o Columbus havia goleado o Miami, que terminou com dez jogadores, por 3 a 0.

O resultado encerrou a tentativa do Miami de se tornar o primeiro time a conquistar a MLS Cup em anos consecutivos desde o LA Galaxy, em 2011 e 2012, e repetiu sua eliminação precoce na pós-temporada de 2024 para o Atlanta United. "Estou muito triste com essa decepção, como todo mundo", disse o técnico Cristian "Kily" Gonzalez aos jornalistas. "Mas a vida segue. Temos que levantar a cabeça."

'A palavra fracasso é forte demais' para Messi e companhia

Apesar de ter marcado 80 gols na temporada regular, a melhor marca da liga, com Messi liderando o time com 26 gols e 17 assistências, o Miami passou duas partidas seguidas sem balançar a rede. Estrelas como Luis Suarez, Rodrigo De Paul, Casemiro e German Berterame não conseguiram marcar. Casemiro teve um gol anulado, e Berterame desperdiçou uma chance a poucos passos do gol.

"É assim que as coisas são. Quando você perde nesta fase tendo o melhor jogador do mundo [Messi], é normal que todo mundo comece a usar a palavra ‘fracasso’", disse Gonzalez. "Mas vou repetir: a palavra ‘fracasso’ é muito diferente quando você não tenta. Não foi uma questão de nomes, mas de desempenho. Acho que o time jogou bem hoje, apesar da nossa lamentável eliminação."

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Gonzalez avalia breve passagem após título em setembro

Gonzalez assumiu o comando há apenas dois meses e começou sua passagem levando o Inter Miami ao título da Campeones Cup em setembro, o quarto troféu do clube desde a chegada de Messi, em 2023. Enquanto Messi segue perto de conquistar, pela terceira vez consecutiva, o prêmio Landon Donovan de MVP da MLS, feito que seria histórico, o técnico argentino insistiu que a eliminação precoce não define o esforço de seu elenco.

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"Estou no comando há dois meses e, para mim, a palavra ‘fracasso’ é forte demais na vida. Isto é futebol", acrescentou Gonzalez. "… E o futebol é assim: às vezes chega a sua vez, às vezes não. Agora foi a nossa vez de ficar de fora."

Miami terá questões a resolver enquanto Columbus avança

Enquanto o Crew, em ascensão sob o comando do técnico interino Laurent Courtois, avança para enfrentar o New England Revolution ou o Philadelphia Union nas semifinais da Conferência Leste no próximo fim de semana, o Inter Miami entra na pausa entre temporadas mais cedo do que esperava.

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Com Messi, Suarez, De Paul e Casemiro sem conquistar o título que defendiam, o Miami precisa se reorganizar após ver mais um time dominante na temporada regular cair na primeira rodada.