Mario Lemina, meio-campista do Galatasaray, respondeu à provocação de Lamine Yamal, estrela do Barcelona, após o confronto entre as duas equipes na Liga dos Campeões, com uma mensagem de tom amigável, longe do clima de provocação que antecedeu a partida.

Lemina publicou em sua conta no "story do Instagram" uma foto de seu filho ao lado de Lamine Yamal após o jogo, e escreveu: "Claro que te conheço, e meu pequeno é um grande fã seu".

A resposta do jogador do Galatasaray veio depois que Yamal publicou uma foto segurando o prêmio de melhor jogador da partida, acompanhada da frase: "Ele me conhece agora?", em referência irônica a declarações anteriores de Lemina, nas quais afirmou que não conhecia o craque espanhol e que conhecia apenas Leroy Sané.

Yamal teve papel de destaque na vitória do Barcelona sobre o Galatasaray por 4 a 1, ao dar duas assistências em apenas 3 minutos no início do segundo tempo, conquistando o prêmio de melhor jogador da partida e trazendo de volta à tona as antigas declarações de Lemina.

E enquanto Yamal escolheu responder dentro de campo e depois nas redes sociais, a última resposta de Lemina veio em tom amigável, aproveitando a admiração de seu filho pelo craque do Barcelona para encerrar a polêmica de uma forma diferente.











