Um relatório espanhol, nesta segunda-feira, comentou a situação incomum do brasileiro Vinícius Júnior, no Real Madrid, nesta temporada.

O site "Foot Mercato" afirmou que as semanas passam e a conclusão permanece a mesma: Vinícius Júnior está decepcionando.

No domingo passado, durante a derrota no dérbi (1 a 2) para o Atlético de Madrid, o brasileiro mostrou mais uma vez seu declínio, incapaz de fazer a diferença, ineficaz na partida e sem sucesso na posse de bola.

Vinícius mereceu a raiva de seu treinador, José Mourinho, pois, após a expulsão de Dean Huijsen, o número de jogadores de sua equipe se reduziu a dez, e o internacional brasileiro foi substituído aos 54 minutos.

E embora a entrada de seu substituto, Yan Diomandé, não tenha impedido mais uma derrota do Real Madrid no campeonato, essa substituição precoce não passou despercebida na Espanha, especialmente após os elogios recebidos pelo recém-chegado.

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"Fazer gols é importante, o trabalho coletivo é extremamente importante, a persistência diária é importante, e ele a executa de maneira perfeita... mas há outro Vinícius. O Vinícius que teve a oportunidade diante do Benfica no ano passado, marcou um gol e nos eliminou da competição. Ele está sentindo falta daquele desempenho especial", assim alertou Mourinho, nas últimas semanas, sobre seu jogador brasileiro.

Para o azar de Vinícius, a faísca de sua brilhante forma ainda não se acendeu nesta temporada, e sua situação pode mudar radicalmente em breve.

Na verdade, de acordo com as últimas informações do jornal "Marca", a posição do atacante brasileiro na escalação titular passou a estar ameaçada.

Vinícius Júnior em perigo

Após mais uma atuação decepcionante, o jornal espanhol informou que a paciência de José Mourinho se esgotou, e ele pode reconsiderar suas escolhas para os próximos jogos. O ponta-esquerda costumava desempenhar um papel central na escalação titular do Real Madrid, e havia prometido o retorno de seu faro de gol.

E reconheceu após a partida contra o Elche: "Não posso desperdiçar todas essas chances", mas o problema está no fato de que a situação não mudou, e o saldo de gols do ponta do Real Madrid continua estagnado em um único gol, apesar de sua participação por 652 minutos em todas as competições.

Portanto, essa seca de gols deve levar o treinador português a mudar seus planos nas próximas semanas.

E essa situação pode servir como um sinal de alerta para o brasileiro, conhecido por seu impacto ofensivo e sua capacidade de decidir partidas.

Depois de ter sido cercado pela dúvida e de ter sido alvo de vaias repetidas por parte da torcida do Santiago Bernabéu, Vinícius Júnior se encontra em uma situação delicada, e precisa provar seu valor dentro de campo para convencer seu treinador a manter a confiança nele.

Resta ver se essa ameaça se concretizará nos próximos jogos, mas a mensagem parece mais clara do que nunca: ele não tem mais garantido um lugar como titular na escalação.

Carlo Ancelotti o convocou para a seleção brasileira para disputar três amistosos durante a data Fifa (dois jogos contra a Austrália antes do confronto com a Índia), e não há dúvida de que o jogador, cujo contrato com o Real Madrid se estende até junho de 2032, estará ansioso, após esse período, para recuperar seu brilho e provar sua importância para o clube.

A jornada de recuperação de seu prestígio começará em 10 de outubro com a partida da equipe em casa contra o Villarreal.