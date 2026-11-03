O Real Madrid recebeu um importante reforço antes do seu aguardado confronto europeu, mas a lista do time registrou, por outro lado, a ausência de dois nomes de destaque: o turco Arda Güler e o francês Aurélien Tchouaméni, numa decisão tomada pelo técnico José Mourinho por razões ligadas à gestão das cargas físicas e à concessão de uma oportunidade de descanso a alguns de seus astros, antes de dar continuidade à campanha do time na Liga dos Campeões da Europa.

O Real Madrid se prepara para enfrentar o grego AEK Atenas, amanhã, no estádio Allianz Arena, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, em meio a grande expectativa pela partida na qual o time merengue busca manter seus resultados positivos na competição continental.

A exclusão de Tchouaméni veio em consonância com as declarações feitas por Mourinho em Santander, quando afirmou que o meio-campista francês não viajaria a Atenas, por querer lhe conceder um período de descanso, uma decisão que se estendeu também ao seu companheiro turco Arda Güler, levando os dois jogadores a ficarem de fora da lista de convocados do Real Madrid para o confronto europeu.

Em contrapartida, a boa notícia para a torcida do Real Madrid é o retorno do uruguaio Fede Valverde às contas da escalação titular, depois de ter desfalcado o confronto do clássico no estádio El Sardinero, a fim de se recuperar completamente de uma lesão nos tendões do joelho que sofreu durante uma das partidas.

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Valverde está apto a voltar a atuar, e espera-se que apareça na escalação titular do Real Madrid diante do campeão grego, num importante reforço para o time, especialmente com as ausências de Güler e Tchouaméni no confronto, conforme informou o jornal espanhol "As".