Antes mesmo do início da nova temporada da Liga dos Campeões da Europa, as previsões já começaram a esquentar cedo, depois que o supercomputador da empresa "Opta" revelou a identidade do time mais próximo de conquistar o título, em uma lista que trouxe uma grande surpresa relacionada ao atual campeão do torneio.

De acordo com as previsões da "Opta", que se basearam em 10 mil simulações das competições da temporada 2026-2027, o Arsenal liderou a lista dos favoritos com 21,2%, superando por uma margem mínima o Bayern de Munique, com 19,9%, enquanto o Manchester City ficou em terceiro, com 12%.

A indicação do Arsenal vem após uma temporada europeia excepcional, já que o time chegou à partida final na edição passada, antes de perder para o Paris Saint-Germain nos pênaltis, mas o desempenho do elenco do técnico Mikel Arteta o tornou o favorito mais destacado nos cálculos do supercomputador para a nova temporada.

Atual campeão fora da briga pela liderança

A surpresa mais destacada foi a colocação do Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, apenas na quarta posição, depois que o modelo estatístico lhe concedeu uma chance de 7,7% de manter o título e conquistar o torneio pela terceira vez consecutiva.

O time francês sonha em entrar para a história do torneio, já que busca conquistar um tricampeonato consecutivo, mas os números da "Opta" não lhe dão grande vantagem sobre seus concorrentes, apesar de ter sido campeão nas duas edições passadas.

Já o Barcelona ficou na quinta posição, com 7%, à frente de seu rival tradicional, o Real Madrid, que ficou em sexto, com 5,1%, o mesmo percentual obtido pelo Liverpool.

A missão do Barcelona parece difícil desde o início, diante dos confrontos esperados contra alguns dos grandes do continente, enquanto o Real Madrid entra no torneio com a ambição de recuperar seu status europeu, apesar de sua queda nas previsões do computador.