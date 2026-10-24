Os números dão ao Barcelona uma grande vantagem antes do confronto do clássico contra o Real Madrid, mas o histórico dos últimos duelos entre os rivais traz um paradoxo que confirma que os favoritismos prévios não garantem nada quando se trata de um dos jogos mais emocionantes do mundo.

O Barcelona recebe seu rival da capital no estádio Spotify Camp Nou, neste domingo, no grande jogo da décima rodada do Campeonato Espanhol.

Segundo o índice de probabilidades de vitória divulgado pela rede "Opta", especializada em estatísticas, as chances de vitória do Barcelona são de 54,4%, contra apenas 26,1% do Real Madrid, enquanto o percentual restante fica com a possibilidade de empate.

As previsões da "Opta" parecem lógicas, tendo em vista a superioridade do Barça na diferença de pontos e nos gols marcados ao longo das nove primeiras rodadas de La Liga.

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A equipe catalã lidera a tabela de classificação com aproveitamento total (27 pontos), contra 21 pontos do lado madrilenho, que o deixam na terceira posição.

O Barcelona tem o ataque mais forte da competição, com 39 gols, enquanto o Real Madrid aparece em segundo lugar, com diferença de 16 gols, sendo que ambas as equipes sofreram 9 gols.

Apesar da superioridade da equipe catalã nos cálculos das previsões, os números históricos dão ao lado menos favorito um motivo para otimismo, já que os últimos 11 confrontos entre as equipes no Campeonato Espanhol desde 2021 registraram quatro partidas em que venceu a equipe cujas chances de vitória eram menores antes do jogo, sendo duas vitórias para cada lado.

Esse paradoxo revela que a vantagem do Barcelona no papel não significa que o confronto já esteja decidido, assim como a queda das chances do Real Madrid nos cálculos da Opta não descarta sua capacidade de reverter as previsões.