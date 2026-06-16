A Operação Nostalgia passa a se chamar ON Sport: a Caffeina reforça seu papel na holding, e Max Tonetto se torna novo sócio

A Operação Nostalgia evolui para a ON Sport com uma nova estrutura societária que conta com a entrada da T Max, de Max Tonetto, e a saída de outros sócios minoritários. Max Tonetto passa, assim, a ser sócio de Andrea Bini e da Caffeina, que ingressou na empresa em 2019.





“O novo grupo e a nova estrutura são o ponto culminante de um processo de reestruturação que iniciei em janeiro de 2024 com a nomeação como Administrador Único da Operação Nostalgia. Graças ao apoio e à disponibilidade de todos os ex-sócios, que permaneceram na ativa até o final de 2023, pude trabalhar com foco em tornar a ON cada vez mais importante na criação de laços autênticos e emoções reais. A entrada de Max Tonetto e a confiança renovada da Caffeina são a energia que nos permitirá expandir a ON na Itália e no exterior com vários projetos nos quais vemos trabalhando há algum tempo”, afirma Andrea Bini, fundador e CEO da ON Sport.





Entre os recentes sucessos da nova equipe de trabalho estão os Encontros ON em Parma, em colaboração com a Lega Serie A, e os encontros em Vicenza e Reggio Calabria, com a participação de Gianni Infantino e o patrocínio da FIFA.





Outra grande novidade foi o primeiro encontro em recinto fechado, realizado em Roma no último dia 28 de março: no palco do Palazzo dello Sport, entraram em campo as seleções de jogadores italianos, da Europa e do Resto do Mundo, três equipes envolvidas em um torneio triangular com mais de 25 lendas do futebol capitaneadas por Francesco Totti, Javier Zanetti e Zvonimir Boban, que jogaram diante de mais de 10.000 espectadores, com recorde de lotação esgotada na arena. O evento representa o primeiro passo estratégico da nova estrutura societária, que já está trabalhando para empreender um caminho internacional escalável que visa levar esse formato também para o exterior, onde a paixão pelo nosso futebol dos anos 90 e início dos anos 2000 não conhece fronteiras.





As quatro unidades da ON Sport

A ON Sport é uma holding estruturada em quatro divisões, cada uma com um âmbito operacional definido e sinérgico.





A ON Media, que gerencia a comunicação com a comunidade por meio das redes sociais, criará um novo site. Será lançado um aplicativo e um podcast entrará no ar.

A ON Events organiza os encontros que já atraíram mais de 140.000 espectadores aos estádios de sete cidades italianas, até a estreia em recinto fechado no Palazzo dello Sport, em Roma, em março de 2026.

O ON Football Club é um time de futebol que começará em um campeonato amador, com um modelo que envolverá diretamente os torcedores e que iniciará sua jornada a partir de julho de 2027.

A ON Legends gerencia talentos e lendas do esporte para atividades de ativação e co-marketing com as marcas.

A presença da Caffeina, empresa de criação fundada em 2012 com mais de 230 profissionais em Parma, Milão e Roma, traz para o grupo competências em estratégia, design e comunicação integrada, com a capacidade de oferecer às marcas líderes experiências de marca únicas.





"A ON é, potencialmente, o time com mais torcedores na Itália, depois da Seleção Nacional. Desde sua fundação, a ON trabalha para defender e cultivar o amor pelos valores do esporte e do futebol. As pessoas reconhecem isso e nos apoiam com sua presença e paixão sempre que a ON lhes oferece valor. Um valor cujos méritos pertencem a Andrea Bini e à visão que ele vem promovendo ao longo dos anos. Hoje, a ON é uma parceira confiável para marcas como Lego, Adidas, Frecciarossa e Roadhouse, na construção de emoções duradouras e laços com os milhões de italianos que nos acompanham. Por isso, devemos aplaudir não apenas Andrea, mas também a equipe que desenvolveu a ON nos últimos 12 meses: Nives Aurino, Gianfranco Pastore, Veronica Bon e Nicole Tonetto, que lideram uma equipe capaz de realizar feitos extraordinários”, comenta Tiziano Tassi, fundador e sócio-gerente da Caffeina e sócio da ON Sport.





Max Tonetto traz para o projeto ON Sport a experiência adquirida em mais de 500 partidas disputadas na carreira profissional entre a Série A e a Liga dos Campeões, além da capacidade empreendedora desenvolvida no âmbito esportivo. A mesma com a qual ele apoia, desde o início, a trajetória da Operação Nostalgia.





“Acredito firmemente nos valores do esporte e considero extraordinário o sentimento popular que o futebol é capaz de alimentar. Por isso, fiquei fascinado pelo projeto da Operação Nostalgia e procurei, desde o início, oferecer minha contribuição. O vínculo com Andrea nasce dessa conexão natural, da tentativa de empreender apostando nos valores emocionais mais do que nos puramente econômicos. O sucesso que daí resultou mostra que o caminho escolhido é o correto, mas a jornada, embora tenha começado há mais de 10 anos, está apenas no início. A visão de conjunto que surgiu levou à ampliação não apenas da base de fãs, mas também da equipe de trabalho que, nos últimos anos, contribuiu para o sucesso em escala nacional e internacional. “Uma equipe de profissionais capaz de conciliar emoção e negócios, ampliando o escopo para um projeto ainda mais ambicioso. É nessa perspectiva que se insere o desenvolvimento da ON Sport”, afirma Max Tonetto, fundador da T Max e sócio da ON Sport.





Entre as marcas que já confiaram na ON Sport estão Lego, Adidas, Frecciarossa, Roadhouse, Dole, SumUp, Ceres, eToro, Colussi, Borotalco, Esselunga e Fútbol Emotion