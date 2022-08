A operação Chelsea-Barcelona por Aubameyang: troca com Alonso e € 25 milhões

O atacante gabonês está de saída do clube espanhol e já tem um acordo com os Blues

Pierre-Emerick Aubameyang está saindo do Barcelona. E ele está cada vez mais perto de deixar o Barça para se tornar o novo jogador do Chelsea. Fontes consultadas pela GOAL acreditam que o acordo com o clube de Londres está muito próximo, que as bases para um acordo pessoal entre os Blues e o atacante já existem e que até mesmo um contrato de três temporadas já poderia ter sido acordado, dois anos fixos mais um opcional. De qualquer forma, o acordo final com o Barcelona está emperrado.

A GOAL pode garantir que o valor que o Barça está pedindo ao Chelsea é de 25 milhões de euros (cerca de 128 milhões de reais) para deixar o atacante sair. Logicamente, negociações e negociações continuam a ocorrer, mas a operação é realmente "quente" e entrou em sua reta final.

Aubameyang quer resolver seu futuro o mais rápido possível

Getty Images

Depois de sofrer um assalto em sua casa em Castelldefells, o que foi um tremendo susto para Aubameyang e sua família, o jogador ainda está hospedado em um hotel em Barcelona, onde espera que as notícias resolvam seu futuro o mais rápido possível. O jogador quer estar sob o comando de Thomas Tuchel novamente no Chelsea e espera que ambos os clubes cheguem, em breve, a um acordo. Para o Chelsea, é uma assinatura estratégica. Para o Barça, sua partida é a chave para ajustar sua margem de fair play e poder continuar tentando contratar novos jogadores, podendo registrá-los na LaLiga. No Barça, eles estão convencidos de que a partida de Auba, juntamente com a possibilidade de partida de Miralem Pjanic, poderia desencadear a chegada de novos jogadores antes do fechamento do mercado.

Marcos Alonso, Barcelona considera "fechado"

Getty Images

Ao mesmo tempo e em uma operação independente, o Barcelona está 100% convencido de que Marcos Alonso será um novo jogador culé. De fato, fontes de Barcelona consultadas pela GOAL alertam que a oficialidade da transferência é uma questão de horas e que restam apenas alguns detalhes para fechar o acordo entre os clubes. A princípio, o Barça acredita que poderia fechar o acordo com o Chelsea em um valor próximo a 7 milhões de euros (36 milhões de reais, aproximadamente), um pouco menos do que o que o Chelsea está exigindo, que reivindica cerca de 10 milhões de euros (51 milhões de reais, aproximadamente). De qualquer forma, no Barça há certeza absoluta de que o Alonso jogará no Camp Nou a partir de 1º de setembro, a data em que o mercado fecha.