A ONU critica as políticas de Trump em relação à Copa do Mundo de 2026

Os preparativos para a Copa do Mundo de 2026 geraram ampla controvérsia em torno das políticas de imigração dos Estados Unidos, após uma série de incidentes que suscitaram acusações de estereótipos raciais e discriminação, o que levou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos a exigir que Washington realizasse uma revisão abrangente dessas políticas.

Volker Türk, Alto Comissário para os Direitos Humanos, pediu nesta quarta-feira uma “revisão abrangente das políticas de imigração, especialmente nos Estados Unidos da América”, alertando para o impacto negativo delas sobre o torneio internacional que será sediado pelos Estados Unidos, Canadá e México.

Turk disse, em uma coletiva de imprensa na sede do Alto Comissariado em Genebra, transmitida pela agência de notícias americana “Associated Press”: “Vimos algumas dessas cenas”, referindo-se aos incidentes ocorridos nos últimos dias, e acrescentou: “Espero que as questões de discriminação racial, vigilância e aplicação das leis de imigração não afetem esta Copa do Mundo da maneira como já afetaram”.

Entre os incidentes mais preocupantes, destacam-se a transferência da seleção iraniana de seu campo de treinamento no Arizona para o México e a recusa em conceder vistos de entrada a alguns autoridades iranianas. Além disso, um árbitro africano de destaque, de origem somali, foi impedido de entrar na cidade de Miami, além da divulgação de imagens que mostram uma revista de segurança a um jogador senegalês na pista de um aeroporto.

Os Estados Unidos sediam a maioria dos jogos do torneio, que conta com 48 seleções e 104 partidas, em uma organização conjunta com seus dois vizinhos do norte. As críticas são direcionadas principalmente às políticas de imigração e segurança de fronteiras aplicadas pelas agências federais durante o governo do presidente Donald Trump.

Este apelo da ONU surge após um período de tensão evidente nos preparativos para o maior torneio de futebol do mundo, onde observadores temem que tais incidentes afetem negativamente o clima da competição e a imagem do torneio internacional.