A onda marroquina continua... Os Leões do Atlas são os que mais vitórias e gols marcaram na história da África na Copa do Mundo

A seleção marroquina continuou sua trajetória brilhante na Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Haiti por 4 a 2 nesta manhã de quinta-feira, tornando-se a seleção africana com mais gols marcados e mais vitórias na história do torneio.

Os “Leões do Atlas” elevaram seu total para 26 gols em toda a história de suas participações na Copa do Mundo, à frente da Nigéria, segunda colocada com 23 gols, e da Camarões, com 22 gols, segundo a rede francesa “stats foot”.









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A conquista do Marrocos não se limitou apenas ao aspecto ofensivo, já que o país conquistou sua sétima vitória na história de suas participações na Copa do Mundo, assumindo também a liderança isolada entre as seleções africanas com mais vitórias na competição.

A seleção marroquina está agora uma vitória à frente de Gana e da Nigéria, que dividem o segundo lugar com seis vitórias cada.

Com essa vitória, os “Leões do Atlas” encerraram a fase de grupos em segundo lugar no Grupo C, atrás do Brasil, líder por diferença de gols, após ambos terem somado 7 pontos.

A seleção marroquina enfrentará nas oitavas de final o líder do Grupo 6, que conta com Holanda, Japão, Suécia e Tunísia, enquanto o Brasil — que derrotou a Escócia hoje por 3 a 0 — enfrentará o segundo colocado do mesmo grupo.

A Holanda chega à última rodada na liderança do seu grupo, o que a torna a principal candidata a enfrentar a seleção marroquina na próxima fase, caso mantenha a liderança, enquanto o Japão ocupa o segundo lugar por diferença de gols (4 pontos para cada uma).







