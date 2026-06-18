A oferta foi rejeitada... 100 milhões de euros não são suficientes para o Liverpool contratar o astro da Copa do Mundo

O Liverpool apresentou a primeira proposta oficial para contratar o ponta marfinense Yan Diomandi, estrela do Leipzig, segundo reportagem da imprensa alemã.

O jornalista Philipp Hintze, da rede “Sky Sport – Alemanha”, informou nesta quinta-feira que o valor da oferta se aproxima de 100 milhões de euros, incluindo bônus, sendo cerca de 90 milhões de euros como valor fixo, além de 10 milhões de euros em adições e incentivos.

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Apesar do valor elevado da oferta, o Leipzig respondeu ao Liverpool com uma recusa, já que o clube alemão deseja manter o jogador marfinense por pelo menos mais uma temporada.

Hentsch acrescentou que qualquer oferta que possa ser aceita pelo Leipzig deve ultrapassar a marca de 100 milhões de euros por uma margem significativa, indicando que o clube pretende melhorar o contrato de Diomandé e aumentar seu salário.

Nova oferta

Por outro lado, o Liverpool se prepara para apresentar em breve uma nova oferta melhorada, após a rejeição da primeira proposta, como parte de seus esforços para reforçar seu ataque com contratações de peso, especialmente após a saída do astro egípcio Mohamed Salah no final da última temporada.

O clube inglês conhece bem as condições pessoais do jogador e não prevê complicações nesse aspecto, desde que se chegue a um acordo com o Leipzig sobre o valor da transação.

Por sua vez, o Paris Saint-Germain ainda não apresentou nenhuma oferta oficial para contratar Yan Diomandi, apesar das notícias anteriores que falavam do interesse do atual campeão da Liga dos Campeões pelo craque da Costa do Marfim, que se destacou na vitória dos Elefantes sobre o Equador (1 a 0) na primeira rodada da Copa do Mundo.

Vale lembrar que o Liverpool anunciou, na manhã desta quinta-feira, a contratação oficial do atacante da seleção espanhola Víctor Muñoz, proveniente do Osasuna.







