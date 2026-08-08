A novela Harry Kane: Bayern de Munique se movimenta enquanto Barcelona e Al-Hilal observam

Harry Kane se prepara para abrir um novo capítulo com o Bayern de Munique, depois que se aproximou a data de início das negociações para a renovação de seu contrato com o clube alemão, em um passo que confirma o desejo de ambas as partes de dar continuidade à parceria que começou com a transferência do atacante inglês para o estádio Allianz Arena.

Assim que terminar suas férias, Kane vai se sentar à mesa de negociações com os dirigentes do Bayern de Munique para discutir os detalhes de seu novo contrato, em um momento em que o clube já começou a se movimentar para manter seu artilheiro, apesar de seu contrato atual seguir válido até o verão de 2027. Isso de acordo com o que noticiou o jornal espanhol "AS", citando reportagens da imprensa alemã.

A batalha pela renovação do contrato de Harry Kane com o Bayern de Munique está prestes a começar, já que vários veículos de imprensa alemães informaram que o campeão do Campeonato Alemão iniciará negociações oficiais com o atacante inglês no início de agosto, com o objetivo de estender seu vínculo com o clube por mais tempo.

Kane havia passado férias em família na região do Caribe após sua participação com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo, e deve se juntar aos treinos do Bayern de Munique assim que terminar a turnê asiática da equipe, que se estende entre os dias 1º e 8 de agosto.

Apesar dos rumores que cercaram seu futuro nos últimos meses, Kane não pensa em deixar o Bayern de Munique, e mais do que isso, demonstrou clara disposição para dar continuidade à sua trajetória com o clube e estender seu contrato no estádio Allianz Arena.

O salário não é o obstáculo para Kane

Segundo o jornal "Bild", o salário não representará o principal ponto de discórdia nas negociações de renovação, já que Kane recebe atualmente cerca de 25 milhões de euros por ano, o que o torna um dos jogadores mais bem pagos do elenco do Bayern de Munique.

Não parece que o clube alemão pense em reduzir o salário de seu atacante, diante da posição que ele ocupa dentro da equipe, depois de ter se tornado um dos elementos mais destacados do projeto esportivo do clube desde sua chegada, vindo do Tottenham.

Portanto, os detalhes da contrapartida financeira não serão o maior obstáculo para se chegar a um novo acordo entre as partes.

O verdadeiro ponto de discórdia está na duração do novo contrato, já que o Bayern de Munique planeja apresentar uma proposta inicial que se estenda até 2029, no mínimo.

Por outro lado, os agentes de Kane buscam chegar a uma fórmula que garanta ao atacante inglês a continuidade na disputa ao mais alto nível nos próximos anos, colocando a participação na Copa do Mundo de 2030 entre seus planos futuros.

Kane deseja manter sua capacidade de competir com o Bayern de Munique e com a seleção da Inglaterra, o que faz da duração do contrato um elemento essencial nas próximas negociações.

Barcelona e Al-Hilal observam

É esperado que Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, e o diretor-executivo Jan-Christian Dreesen assumam a missão de negociar com os representantes do jogador.

Do outro lado, o pai de Harry Kane e seu irmão representarão os interesses do atacante inglês durante as negociações, diante de um claro desejo de ambas as partes de chegar a um acordo que garanta a permanência do jogador no clube bávaro.

Apesar do interesse de diversos clubes nos serviços de Kane, o atacante inglês não demonstrou qualquer desejo de deixar o Bayern de Munique.

O Barcelona e o Al-Hilal saudita estão entre os clubes que demonstraram interesse no jogador, especialmente após a excelente temporada que Kane fez, na qual terminou como artilheiro do Campeonato Alemão.

Ainda assim, o jogador não pensou seriamente em uma transferência, já que sua prioridade parece clara: dar continuidade à sua trajetória com o Bayern de Munique e tentar conquistar mais títulos com o clube alemão, além de seguir competindo com a seleção da Inglaterra.

Kane também não planeja voltar ao Tottenham no momento, apesar de seu nome estar ligado ao clube que testemunhou o início de sua carreira e seu brilho no futebol inglês.

Dessa forma, parece que o futuro de Harry Kane caminha rumo à permanência na Alemanha, enquanto a duração do novo contrato será a palavra-chave nas negociações aguardadas entre o capitão da seleção da Inglaterra e a diretoria do Bayern de Munique.