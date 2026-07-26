A contratação de Andrea Pirlo como novo selecionador da Itália está à beira de fracassar em definitivo - e isso tem agora consequências graves imediatas para a cúpula da federação. Como informa a Gazzetta, o diretor técnico Paolo Maldini, empossado há cerca de apenas duas semanas, já pondera voltar a apresentar a demissão devido à resistência persistente à solução que prefere.

Segundo a publicação, Maldini tinha recebido a garantia do recém-eleito presidente da federação, Giovanni Malago, de que tomaria a decisão sobre o novo treinador principal com total autonomia. Essa autonomia era considerada, de antemão, a condição decisiva para o antigo profissional sequer aceitar o cargo na FIGC.

O facto de a federação estar agora a colocar entraves ao diretor técnico e ao seu conselheiro Leonardo pode fazer transbordar o copo. Já na sua saída do AC Milan, em 2023, Maldini tinha demonstrado que, com liberdade de ação limitada, não faz compromissos e prefere o afastamento imediato a uma colaboração forçada.

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Por que há reservas em relação a Andrea Pirlo?

Originalmente, Maldini e Leonardo tinham apostado exclusivamente em Pirlo após a recusa de Pep Guardiola. Um contrato até 2030, com um salário de 1,5 milhões de euros por temporada, já estava pronto para ser assinado.

Pirlo está atualmente ainda sob contrato com o United FC, nos Emirados Árabes Unidos, e aguarda a resposta final de Roma. Alternativas como Antonio Conte ou Roberto Mancini tinham sido rejeitadas internamente de imediato por Maldini, uma vez que Conte muda de clube, em média, a cada dois anos e a saída de Mancini, em 2023, tinha rompido relações com a federação.

Como principal motivo para a postura de bloqueio, são formalmente apontadas as ligações de Pirlo à casa de apostas russa Fonbet, da qual atua como embaixador global, bem como a sua proximidade com o oligarca russo e presidente do United FC, Sergey Lomakin. No entanto, nos círculos da federação ganha força a suspeita de que essas preocupações políticas sirvam apenas de pretexto para minar a ação isolada de Maldini.

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Conflito de interesses por causa dos filhos de Pirlo e Maldini?

Para agravar ainda mais a situação, o diário italiano Il Corriere della Sera traz agora também para a discussão um debate sobre possíveis conflitos de interesses. Os filhos dos dois protagonistas trabalham na área da representação: o filho mais velho de Pirlo, Nicolo, trabalha como intermediário e olheiro para a agência You First, que, entre outros, representa o selecionador campeão europeu de Espanha, Luis de la Fuente. O filho de Maldini, Christian, trabalha para a GR Sports, a agência de Giuseppe Riso, que por sua vez representa o segundo filho de Maldini, Daniel.

Embora ambos ainda não estejam oficialmente inscritos no registo de intermediários, a situação desperta recordações do verão de 2016. Na altura, a atividade de Davide Lippi como intermediário de jogadores impediu a nomeação do seu pai, Marcello Lippi, como diretor técnico sob o então presidente da federação, Carlo Tavecchio.

No caso atual, este debate serve aos críticos como mais um argumento, mas, no essencial, representa apenas uma questão secundária no conflito de fundo entre Maldini e a direção da federação. Se o dossiê Pirlo fracassar em definitivo, o capítulo de Maldini na FIGC poderá terminar ao fim de menos de 14 dias.