A novela continua: chateado, Griezmann avisa que não irá treinar no Atlético de Madrid

Griezmann espera que o Atlético chegue a um acordo o mais rápido possível a respeito de seu futuro no clube; Barça é o principal destino

Antoine Griezmann teria dito ao que não irá treinar neste domingo (07), devido a confusão e, acima de tudo, decepção pessoal sobre os acontecimentos que ocorreram nas últimas horas a respeito de seu futuro no clube. As informações são do jornal espanhol Marca, as quais destacou que a decisão do Atlético será de multar o atleta caso falte no treinamento.

Ainda segundo o veículo espanhol, foi o próprio clube que avisou a Griezmann para decidir o quanto antes acerca da permanência na equipe para o time poder planejar melhor as contratações da próxima temporada. O jogador francês ainda teria se limitado a seguir todas as indicações do time para se transferir de maneira amigável.



(Foto: Getty Images)

Em uma reunião entre Griezmann, dirigentes do Atlético e o treinador do clube, Diego Simeone, sobre a possível saída do time, a direção do time chegou a dizer que iria ajudar no possível com uma transferência. Cogitado no , o clube Catalão é, até o momento, o principal destino do jogador francês.