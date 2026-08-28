O espanhol Unai Emery, treinador do Aston Villa, revelou os bastidores das últimas horas da trajetória do inglês Ollie Watkins no clube, antes de sua transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, afirmando que se despediu de seu ex-atacante com um grande abraço e uma pequena lágrima, apesar da irritação que sentiu após a atitude do jogador antes da partida contra o Brighton.

Watkins se prepara para concluir sua transferência para o Al-Hilal em um negócio avaliado em cerca de 50 milhões de libras esterlinas, depois que o atacante inglês manifestou o desejo de deixar o Aston Villa e viver uma nova experiência na Roshn League, aproveitando a grande proposta financeira apresentada a ele pelo clube saudita.

Watkins havia se autoexcluído da participação no confronto contra o Brighton, na rodada de abertura, apesar da lesão dos outros atacantes do elenco, Tammy Abraham e Brian Madjou. A atitude causou um clima de insatisfação dentro do clube, antes que o jogador voltasse e pedisse desculpas a Emery e a seus companheiros, admitindo ter cometido um erro.

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Emery disse durante a coletiva de imprensa antes do confronto contra o Arsenal: "O comprometimento e o comportamento de Watkins sempre foram excelentes. Na semana passada, não conseguimos chegar a um acordo que permitisse sua participação diante do Brighton, mas ele nos disse, depois da partida, que estava arrependido, e admitiu ter cometido um erro e que estava errado".

O treinador espanhol acrescentou: "Aceitamos suas desculpas, assim como os jogadores, porque ele sempre teve um bom comportamento com o clube e comigo. É uma pessoa maravilhosa, talvez ainda melhor como pessoa do que como jogador. Despedi-me dele com um grande abraço e uma pequena lágrima".

Emery explicou que a atitude recente de Watkins não apagou os anos e os bons momentos que ele viveu com o Aston Villa, apesar de reconhecer que a atitude do jogador antes do confronto contra o Brighton lhe causou uma decepção.

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E disse: "Eu estava sentindo certa decepção, e conversamos sobre o assunto. Mas, para ser claro, ele é uma pessoa maravilhosa, e um único erro não apaga todas as coisas boas que ele fez aqui. Ollie é um jogador de altíssimo nível".

Os sentimentos de Emery em relação a Watkins refletem o valor do atacante dentro do Aston Villa, depois de ele ter se tornado, ao longo de seus anos no clube, um de seus principais elementos ofensivos, antes de decidir enfrentar um novo desafio em sua carreira pela porta do Al-Hilal.

Emery concluiu suas declarações dizendo: "Agora é um novo capítulo com Nicolas Jackson. Todo o sucesso para Watkins na Arábia Saudita. E, é claro, estamos felizes", numa referência ao início de uma nova fase para o Aston Villa com seu novo atacante, enquanto Watkins se prepara para abrir uma página completamente diferente com a camisa do Al-Hilal.