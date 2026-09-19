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"A nova contratação do Ahly": Abou Trika surpreende apresentador da beIN Sports ao vivo

Al Ahly
Egito
M. Aboutreika
Brighton x Arsenal
Brighton
Arsenal
Premier League
Egito
England

durante a partida entre Arsenal e Brighton

O estúdio de análise da partida entre Arsenal e Brighton teve uma aparição marcante de Mohamed Aboutrika, astro do Al Ahly e ex-jogador da seleção do Egito, durante sua participação na análise do confronto pela rede "beIN Sports", em um clima que revelou um lado divertido do craque egípcio.

Durante o período no estúdio, Aboutrika surpreendeu o apresentador do programa, Abdulaziz Al Nasr, com um presente especial: a camisa do Al Ahly para a nova temporada, que trazia o nome do apresentador ao lado do número 22, número associado a Aboutrika ao longo de seus anos no clube.

O presente foi bem recebido por Abdulaziz Al Nasr, que pareceu feliz com o gesto, antes de Aboutrika dar um tom de humor à situação, dizendo a ele: "Se Deus quiser, será uma contratação útil para o capitão Houcine Ammouta, técnico do Al Ahly", em uma referência bem-humorada à sua transferência hipotética para o elenco do time.

Esse gesto ocorreu à margem da análise do confronto entre Brighton e Arsenal, que teve a vitória dos donos da casa por três gols a zero, na partida realizada dentro das disputas da quinta rodada da Premier League inglesa.

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