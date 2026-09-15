Apesar do gol de abertura de Lennart Karl no meio do primeiro tempo, o Bayern de Munique teve muitas dificuldades por um longo período no domingo contra o recém-promovido SV Elversberg. O preço foi o empate aos 61 minutos, ao que o técnico Vincent Kompany reagiu com uma quadrupla substituição - e ela surtiu efeito. De repente, os muniquenses aceleraram, criaram chance atrás de chance e marcaram com Harry Kane para vencer.

Entraram o líder Joshua Kimmich, os dribladores Jamal Musiala e Luis Diaz, além de Alphonso Davies. O canadense de 25 anos deu vida ao lado esquerdo e quase fez o 3 a 1 pouco antes do fim. Depois de uma assistência contra o VfB Stuttgart e de seu belo gol contra o FK Bodö/Glimt, já teria sido sua terceira participação em gol nesta ainda jovem temporada. Mas, ainda assim, Davies surge no Bayern de Munique como o vencedor silencioso do início de temporada. E isso é, de fato, surpreendente.

Por conta da contratação de verão de Nathaniel Brown junto ao Eintracht Frankfurt por 50 milhões de euros, Davies se vê diante de uma nova situação no Bayern de Munique: pela primeira vez desde sua grande explosão em 2020, ele já não é mais o lateral-esquerdo número um incontestável, na verdade, ele até começou mais como azarão na disputa com o reforço e, por vezes, foi até tratado como candidato à venda.

Alphonso Davies sofreu recentemente com a maré de lesões

Essa situação complicada foi a consequência lógica dos últimos anos. Davies ficou estagnado por muito tempo, mas ainda assim recebeu uma lucrativa renovação de contrato no início de 2025. Salário-base especulado: 15 milhões de euros, que ainda pode subir significativamente com bônus. Luvas: 22 milhões de euros. Pouco depois, ele rompeu o ligamento cruzado e ficou fora por nove meses. Em seguida, tropeçou com problemas de saúde recorrentes. Desempenho esportivo e ganhos já não combinavam mais.

Por causa de uma ruptura de feixe muscular, Davies desfalcou o time na reta final da temporada passada e jogou apenas 16 minutos pelo Canadá na tão aguardada Copa do Mundo em casa. Novamente com problemas físicos, voltou a Munique, inicialmente treinou de forma individual e, somando todos os amistosos, esteve em campo por apenas 66 minutos. Enquanto isso, o reforço Brown entrou em evidência com boas atuações e também provou sua versatilidade.

Por conta de problemas de elenco no ataque, Brown começou na posição de camisa 10 na vitória por 2 a 1 na Supercopa contra o Borussia Dortmund e marcou o importante gol da vantagem. Na lateral esquerda atuou Josip Stanisic, que foi substituído por Davies no decorrer do segundo tempo.

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Davies somou mais minutos do que todos os laterais-esquerdos

Como em todas as posições, o técnico Vincent Kompany também tem rodado bastante na lateral esquerda desde então, e quem deixou a melhor impressão geral entre todos os candidatos foi Davies. De fato, nos seis jogos oficiais ele somou até mais minutos em campo do que Brown e Stanisic.

Sua vaga como titular na estreia da Liga dos Campeões contra o Bodö/Glimt pode ser vista como bastante indicativa, já que Kompany mandou a campo o que seria sua melhor equipe. Brown, por sua vez, ficou 90 minutos no banco. Por conta do calendário apertado, todos os jogadores terão seus minutos. Quem começará na lateral esquerda nos jogos absolutamente grandes ainda não é algo previsível neste momento. Mas uma coisa é certa: a nova disputa por posição não parece frear Davies, e sim impulsioná-lo.

Aliás, assim como Brown na posição de camisa 10, Davies também poderá ser utilizado mais à frente ao longo da temporada. Desde o empréstimo de Arijon Ibrahimovic ao FC Augsburg, falta um substituto claro para Luis Diaz na ponta esquerda. Uma posição que Davies já ocupou com frequência pela seleção canadense.