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Wessel Antes

Traduzido por

A NOS causa grande surpresa com a descrição na barra de identificação do analista Jerson Cabral

Uruguai x Cabo Verde
Uruguai
Cabo Verde
Copa do Mundo
J. Cabral

A NOS contou com a participação do jogador de futebol profissional Jerson Cabral (35) como analista no domingo, durante a partida da Copa do Mundo entre Cabo Verde e Uruguai (2 a 2). O texto na legenda com seu nome chamou a atenção na internet.

O jogador de Roterdã, com raízes cabo-verdianas, que atuou por grandes clubes como o Feyenoord e o FC Twente, foi apresentado com a seguinte legenda: “Jogou na Seleção Juvenil da Holanda com Steven Berghuis”.

“Dez anos como jogador profissional e ser lembrado assim”, escreveu um telespectador surpreso na noite de domingo no X. Cabral, aliás, ainda é jogador profissional e está em busca de um novo clube.

Em 2016, Cabral foi convocado uma única vez para a seleção de Cabo Verde, mas o ponta não chegou a entrar em campo.

Pela Seleção Juvenil Holandesa, ele disputou onze partidas internacionais entre 2010 e 2012. Cabral é conhecido principalmente por suas passagens pelo Feyenoord e pelo Twente.

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Cabral demonstrou satisfação após o resultado de sua seleção contra o Uruguai. “Já estou muito satisfeito por ter Kenneth Perez ao meu lado e por ele ter percebido que Cabo Verde não está aqui apenas para participar, mas sim para buscar o resultado.”

Cabo Verde ainda tem pela frente um importante último confronto da fase de grupos contra a Arábia Saudita. A partida será disputada no sábado, 27 de junho.

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