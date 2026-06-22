A noite dos faraós e do rei... Salah faz história e o Egito alcança uma conquista excepcional

Mohamed Salah, astro da seleção egípcia, continuou quebrando recordes durante o confronto contra a Nova Zelândia, nesta segunda-feira, no estádio “BC Place”, no âmbito da segunda rodada do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026.

A rede “Opta”, especializada em estatísticas, informou que Mohamed Salah se tornou, aos 34 anos e 7 dias, o jogador egípcio mais velho a marcar um gol na história da Copa do Mundo, superando o recorde anterior de Magdi Abdel Ghani, que balançou as redes da Holanda na Copa do Mundo de 1990 quando tinha 30 anos e 320 dias.

Por sua vez, a rede francesa “Stats Foot” destacou que Mahmoud Hassan “Trezeguet” se tornou o jogador com mais partidas pela seleção egípcia na história da Copa do Mundo, após disputar sua quarta partida no torneio, empatando com Mohamed Salah na liderança da lista.

Além disso, “Trezeguet” entrou para a história do futebol egípcio em grande estilo durante o confronto contra a Nova Zelândia, ao se tornar o primeiro jogador que saiu do banco para marcar um gol pela seleção egípcia na história de suas participações na Copa do Mundo.

A rede acrescentou que a seleção egípcia conseguiu marcar três gols em uma única partida na Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, alcançando um feito ofensivo sem precedentes em suas participações no torneio.