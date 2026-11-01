Todas as atenções se voltam na noite deste domingo para o Allianz Stadium, palco de um confronto aguardado entre Juventus e Napoli, pela décima rodada do Campeonato Italiano.

Luciano Spalletti, treinador da Juventus, promoveu diversas mudanças na escalação titular, tanto no que diz respeito às peças quanto ao desenho tático, na tentativa de encontrar soluções que recoloquem a equipe no caminho certo.

A escalação titular da Juventus ficou da seguinte forma:

Juventus (4-3-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lacumi, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Vlahovic, Yildiz; Kolo Muani.

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Banco de reservas: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Zhegrova, Pogba, Icator, Cambiaso, Rugani, Sarr.

Do outro lado, o Napoli entra no confronto comandado por seu treinador Massimiliano Allegri, em meio a circunstâncias incomuns que o obrigaram a fazer alguns ajustes em sua escalação.

Rasmus Højlund está fora por conta de uma febre, enquanto Allegri decidiu manter Amir Rrahmani no banco de reservas, ao mesmo tempo em que Milenkovic desfalca a equipe na partida por causa de uma lesão muscular.

A escalação titular do Napoli ficou da seguinte forma:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang.

A Juventus não vive seu melhor momento atualmente, depois que a derrota diante do Genoa aumentou a pressão sobre a equipe e levantou ainda mais questionamentos sobre seu nível e seus resultados.

Na tentativa de contornar a situação e reorganizar as cartas, o clube concedeu a seus jogadores um período de descanso nos últimos dias, antes de realizar conversas dentro do vestiário, com o objetivo de superar os efeitos do tropeço recente e se preparar da melhor maneira para o confronto com o Napoli. Spalletti e seus jogadores serão cobrados a mostrar a personalidade da equipe e seu espírito combativo, em um teste importante que pode representar uma oportunidade de recuperar a confiança diante de um adversário forte.

Uma hora e meia antes do início da partida, o ônibus da Juventus chegou ao Allianz Stadium, em meio a uma recepção calorosa da torcida, que fez questão de apoiar os jogadores, sem emitir vaias. Os torcedores bianconeri entoaram seus cânticos mais de uma vez, em uma mensagem clara aos jogadores e à comissão técnica, de que o apoio das arquibancadas segue presente, mas que, em contrapartida, esperam uma reação forte dentro de campo, que reflita o desejo de superar a fase difícil.