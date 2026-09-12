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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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A noite de Mbappé no Bernabéu: dois gols, uma assistência e 3 pontos que recolocam o Real Madrid na liderança

Real Madrid x Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
Espanha

O francês flerta com a Bola de Ouro

O Real Madrid reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Espanhol, após superar o Rayo Vallecano por 4 a 1, na noite deste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, em partida válida pela quinta rodada. Com o resultado, a equipe chegou aos mesmos 12 pontos que o Barcelona soma na liderança da tabela de classificação, em um jogo no qual Kylian Mbappé brilhou ao marcar dois gols e dar assistência para um terceiro.

O Real Madrid entrou em campo em busca de compensar a derrota para o Real Betis na rodada passada e de manter a pressão sobre o Barcelona, depois de ter vencido a Inter de Milão no meio da semana, apesar da atuação pouco convincente.

O Real Madrid impôs sua superioridade cedo, e Mbappé conseguiu abrir o placar em cobrança de pênalti aos 14 minutos, após Carreras sofrer uma falta dentro da área, antes de o próprio Carreras marcar o segundo gol aos 17 minutos, aproveitando um passe inteligente de Mbappé.

Os donos da casa mantiveram a pressão ofensiva até que Jude Bellingham conseguiu marcar o terceiro gol aos 35 minutos, após um cruzamento de Vinícius Júnior, que, por sua vez, teve uma atuação decisiva durante a partida, levando o Real Madrid a encerrar o primeiro tempo em vantagem por 3 a 0.

O nível do Real Madrid caiu de forma evidente após o intervalo, e o Rayo Vallecano aproveitou a confusão nas fileiras dos donos da casa para que Camello diminuísse a diferença aos 51 minutos, beneficiando-se de um erro em um passe de recuo de Vinícius Júnior.

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Real Madrid
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O Real Madrid sofreu durante a última meia hora da partida, em meio a repetidas tentativas do Rayo Vallecano de reagir, mas o brilho de Thibaut Courtois preservou a vantagem da equipe merengue, antes de Mbappé selar o confronto de vez ao marcar o quarto gol no primeiro minuto dos acréscimos, com um chute preciso de ângulo fechado.

Com essa vitória, o Real Madrid conquistou três pontos preciosos que o recolocaram no caminho dos triunfos, igualando-se ao Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol.

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